Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “belediye batıyor” şeklinde yapılan eleştirileri yalanladı ve “Ben bu kadar emek verirken, günün sonunda elimde bir bombanın patlamasını ister miyim?” dedi

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Mağusa Suriçi Derneği ( MAS-DER)’in daveti üzerine katıldığı Mağusa Konferansları etkinliğinde belediyenin çalışmalarını anlattı.

MAS-DER’İN suriçindeki binasında sabah 10:30’da gerçekleşen etkinlik MAS-DER Başkanı Rifat Yalınç’ın açılış konuşmasıyla başladı

MASDER Başkanı Rifat Yalınç, 3 yıldan beridir her cumartesi Mağusa Konferansları etkinliğini düzenlediklerini ifade ederek, Başkan İsmail Arter’e destekleri için teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa için yaptığı çalışmaları anlatması için kendisine fırsat verildiği ve konferansa davet edildiği için Masder’e teşekkür ederek, geçtiğimiz günlerde yine ziyaret ettiği derneğin bazı üyeleriyle sohbet nitelikli bir görüşmesinin olduğunu ifade etti.

Gazimağusa için yaptığı çalışmaları yine Gazimağusalı’nın görüş ve önerileriyle belirlediklerini ve öncelikli çalışmaları halkın görüşleriyle yapmaya önem verdiğini ifade eden Başkan Arter, 2014’te göreve geldiğinde projeleri konuştuklarını ve 4 yıldır projeler geliştirmeye devam ettiklerini, hep birlikte Gaziağusalılar’la projeleri tartıştığını, yapılan eleştirileri de dikkate alarak projeleri düzelterek yola devam ettiklerini söyledi. “Sırf muhalefet olsun diye yapılan eleştiriler de vardır, biz bunları da hoşgörü ile karşılıyoruz.” diyen Başkan Arter, 4 yılda seçim döneminde söyledikleri projeler yanında, görev sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik için de projeler yaptıklarını söyledi.

Üstendiği görevini tamamladığında hem ekibi hem meclis olarak aldıkları bayrağı nasıl ileriye taşırız konusunda çaba sarfettiğini, makamların kimseye kalmadığını “onun döneminde şu güzellikler yapıldı” denebiliyorsa mutlu olacağını ifade eden başkan Arter, “yıllarca bu koltuklarda oturup da kavga gürültüye gerek yok. Yaptığım çalışmalar bu çerçevede yaptığım işlerdir. Çalışmalarda görev alan tüm çalışanlarıma, mimar ve mühendislere teşekkür ediyorum. “diye konuştu

Göreve geldiğinde Othello Parkı’nın Hibe Programı Çerçevesinde başlamak üzere olan bir proje olduğunu, projeyi yaptıktan sonra Othello Parkına Shakespeare büstünün yapılması konusunu sanat çevreleriyle görüştüklerini, Malta Gezisi düzenlediklerini ve hem Shakespeare Büstü hem Hendek projesinin bu şekilde ortaya çıktığını ifade etti. Arter, Shakespeare Büstü’nü Otello parkı’na yaptıktan sonra turistlerden sürekli ilgi gördüğünü, bölgenin halkın düğün fotoğrafları çektiği bir parka alanına dönüştüğünün söyledi.

Suriçinin tarihi potansiyeli ile dünyanın sayılı yerlerinden biri olduğunu, göreve geldiğinde önünde 10 yılık çalışma bulduğunu ifade eden başkan Arter, “üzerinden 10 yıl geçmiş bir çalışma artık zaman aşımına uğramış oldu, faydalandık ama bilgileri sıcağı sıcağına kullanmak daha iyi olur. O günden sonra yaptığımız çalışmalara bugün suriçi canlandırma projeleri dillendirilmez çünkü biz bir hareket başlattık ve suriçi artık canlandırılmıştır.” diye konuştu

Suriçinin daha ileriye taşınabilmesi için belediyenin üzerine düşeni yaptığını ancak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Turizm Bakanlığını , Anıtlar Yüksek Kurulunun da üzerine düşen görevler olduğunu, yetkili konumdaki anıtlar yüksek kurulunun çalışmaların önünü açacak formüler ve yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini, zaman zaman temizliğinden şikayet edilen eski eserler konusunda ortak çalışma gerektiğini ifade etti. Suriçi için ortak yönetim kurulması görüşünün olduğunu ancak bir türlü bu konuda adım atılmadığını belirten Başkan Arter, belediyenin üzerine düşeni yaptığını ancak diğer paydaşların da katılımının sağlanması gerektiğini söyledi.

HENDEK PROJESİ SULARLA BİR BÜTÜN OLACAK ŞEKİLDE TURİZME KAZANDIRILDI

Yıllarca düzenleme bekleyen Hendek Projesi’nin de suriçiyle ilişkili bir proje olduğunu, Ağustos 2017’de bitmesini planladıkları projenin bu ay sonu tamamlanacağını ve surlarla bir bütün olacak şekilde turizme kazandırdıklarını ifade eden Başkan Arter, 4 milyon TL’lik maliyetin yarısının TC tarafından karşılandığını söyledi. Gazimağusa belediyesinin hazırladığı projenin Anıtlar Yüksek Kuurlu’nun kontrolünde yapıldığını ifade eden Başkan İsmail Arter, şunları kaydetti: “proje yürürken bazı sıkıntılar ortaya açıktı. Peyzaj düzenlemesi yapılacaksa sular zarar görebilir dendi, bilen de konuştu bilmeyen de. Projenin başlangıcında hendekte peyzaj olmasını istediğimizi biz söyledik. Malta’ya giden arkadaşlar da söyledi. o güzellik vardı orada. ‘bilinçsizce sulama yapılırsa surlar sudan zarar görecek, doğal yapısı bozulacak’ diye anıtlar yüksek kurulu peyzajı kısıtladı. Projenin başında anıtlar yüksek kurulu sulama sistemine onay verdi. Sulama sitemine onay verirken, peyzaja kısıtlama yapılmasına anlam veremedik. ‘Çim ekilmesin, kırımızı topraklar kaldırılsın’dendi ama ‘nasıl bir peyzaj yapalım?’ diye sorduğumuzda ‘biz peyzajcı değiliz bilemeyiz’ dendi. Birşeye yok derken alternatifini söylemek lazım. Kırmızı toprakların büyük kısmını kaldırdık, çimlenecek bölgeyi küçülttük. Zaten sulama yapılacak alan surlardan çok uzaktaydı. Az su isteyen çim ekilmesini istediler. Hendeğin içindeki toprağın analizi yaptık ve taban suyunun yüksek olduğunu gördük. Çok sulama ihtiyacı yoktur. Hendeği flora faunasına dokunmak istemeyiz. O güzelliğe kuşlara geçer bakarım. Her tarafa dozer sokar temizler ve ağaç dikeceğim derseniz bozulur orası. Ağaçlık bölgelerin sadece çöpünü aldık doğal yapısını koruduk. Anıtlar yüksek kurulu ile kavga edecek halimiz yok, zaten oldukça geciken bir projeydi. Yapabildiğimiz kadar peyzaj düzenlemesi yaparak 2.7 km’lik mesafeye yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yaparak insanımızın hizmetine açıyoruz. Hendekte iki turizm danışma ofisi, yürüyüş bisiklet yolu,bisiklet istasyonları, oturma bankları ve aydınlatma olacak.

“AŞIKLAR YOLU DÜZENLEME PROJESİ’NİN ONAYINI ALDIK”

Aşıklar Yolu düzenleme projesiyle ilgili de bilgi veren başkan Arter, izinlerini aldıkları projenin kapsamında 2 yol olacağını, mevcut yolun yayalaştırılacağını ve bisiklet yoluna dönüştüreceklerini, harnupların olduğu yerdeki alternatif yolda ise araç trafiğinin olacağını ifade etti.

Gazimağusa’nın denize sırtı dönük olduğunun hep söylendiğini, Palm Beach Bölgesi’nin, karakoldan Glapsides bölgesine kadar olan bölgenin askeri bölge olmasının Gazimağusa’yı denizden uzaklaştırdığını söyleyen Başkan Arter, Glapsides Plajı’nı yeniden düzenlediklerini ve 500 metrelik yürüyüş yolu yaptıklarını , bunun yanında tamamen atıl bölge olan Silver bölgesindeki sahil şeridini düzenlediklerini, Derinya Plajı’nı askerle yaptıkları protokol ile halkın hizmetine sunduklarını ifade etti. Sulak alan olan Glapsides Projesi’nin eleştirildiğini, çevre dairesinde çalıştığı dönemde sulak alanları koruma tüzüğünü kendisinin hazırladığını ve konuya hassasiyetinin olduğunu belirten Başkan Arter, yürüyüş yolunu ahşaptan yaptıklarını ifade etti. Deriniya’ya kimlikle kirişlerin de eleştirildiğini ancak plaja askeri bölge dışından giden başka yolun olmadığını veya Rumlara ait arsalardan yeni yol yapmanın mümkün olmadığını ifade etti. Ayrıca serbest limandan sonra Mogapgap diye bilinen bölgeyi temizlediklerini ve önüzümdeki dönem düzenleme yaparak insanları bu noktadan da denizle buluşturacakları bilgini verdi.

SALAMİS YOLU PROJESİ

Salamis Yolu diye bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nın yıpranmışlığından dolayı caddeyi düzenleme gerekliliği doğduğunu, ilke etabın Fazıl Polat Paşa Camii ile Daü arasında yapıldığını, telefon, elektrik, su hatlarının düzenlenmesi ve neyin nereden hangi hattın geçtiğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Başkan Arter, yola aydınlatma ve bisiklet yolu da yapacaklarını ifade etti. Bu güzergâha tramvay hattını gündeme getirdiğini ve bu konunun eleştirildiğini ifade eden Başkan Arter, üniversitelerin arttığı Gazimağusa’da toplu taşımacılığa ihtiyaç olduğunu, 4 yıl önce seçim kitapçığından çıkardığı tramvay projesini KKTC ulaştırma bakanlığının TC ulaştırma bakanlı ile projenin gerekli olduğunu ve yapılabileceğini ifade ettiklerini için o deönemde projeyi yeniden seçim kitapçığına aldığını belirtti. Tramvayın maliyetinin TC Elçiliğinin ülkemizdeki belediyelere ayırdığı kanyağın üzerinde olduğunu, konunun 2 ülkenin ulaştırma bakanlıkları arasında görüşülmesi nedeniyle bu konuda ilerleme sağlanmadığını, kendisinin yazışmaları yaptığını ancak 4 yılda 5 ulaştırma bakanı değiştiği için sonuç alamadığını kaydetti. Başkan Arter, Salamis Yolu’na projesinin ilerde finansman sorunu çözüldüğünde tramvay da yapılacak şekilde düzenleme yaptıklarını ifade etti.

Mustafa Kemal Bulvarı’nda DAÜ’den Alasya parka kadar TC’nin katkılarıyla kaldırım yaptıklarını, Alasya Park’tan hurmalı çembere kadar belediyenin kendi kaynaklarıyla kaldırım yaptığını aktaran başkan Arter, esasa hedefin anıta kadar engelli bireylere uygun kaldırımları ve bisiklet yollarını yapmak olduğunu kaydetti. Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’ni hem esnafı hem vatandaşları yazın sıcağından kışın yağmurundan kurtarmak için 150 araçlık park yeriyle birlikte modern bir şekilde yaptıklarını, bundan sonraki hedefin terminal dükkânlarını da yenilemek olduğunu söyledi.

Göreve geldiğinde sosyal sportif çalışmaların yapıldığı MAGEM’in sayıştay tarafından denetlediğini, belediye çatısı altındaki yapıda para akışının usule uygun olmadığının ortaya çıktığını, o dönemine belediye meclisi defterlerinin poliste emare aldığını ifade eden Arter, MGA olarak faaliyete devam ederek kadın el sanatları ve birçok sportif faaliyetlerin yapıldığını söyledi.

Belediyenin kreşi konusunda da açıklamalar yapan Başkan Arter, kreşi ilk ziyaretinde birçok sınıflarda betonlarının döküldüğünü gördüğünü, kreşi geçici olarak Maraş MGA Tesisine taşıdıklarını ancak yapılan incelemede eksi kreşin tamiratının 1 milyon 600 bin TL gibi yüksek maliyet istediğinin anlaşıldığını ifade ederek, sosyal hizmetlerden de görüş alarak Çanakkale bölgesindeki Mililand kreşinin uygun olacağı kararını verdiklerini ve Vakıflar İdaresi’nden başka ödeme yapmadan 10 yıllığına 2 bin TL aylık kirayla Miniland kreşini aldıklarını söyledi. Çok uygun ve standartlara uygun bir kreş binasına kavuştuklarını ifade eden başkan Arter, kreşin ayrıldığı Maraş MGA’nın da Sakarya MGA gibi faaliyette olacağını söyledi. Eski kreş binasının ise turistik bölgede olduğu için meclise burada belediyenin ortak olacağı bir tesis için araştırma yapılması ve ihaleye çıkılması konusunu taşıdığını ve oy birliği ile karar aldıklarını ifade etti.

Başkan Arter, Palm Beach’e yat limanı yapma projesine de değinerek askeri yetkililerin projenin yapılabileceğini söylediğini ancak Ömer Kalyoncu’nun başbakanlık döneminde projenin güvenlik sebebiyle uygun belediyeye bildirildiğinin, daha sonra balıkçı barınağını Palm Beach’e taşıdıklarını, merkezi yönetimin konuyla ilgili yat limanı mı balıkçı barınağı mı yapılacağına karar vermediğini, devam eden imar planından sonra konunun belli olacağını ifade etti.

Başkan İsmail Arter diğer çalışmalarla ilgili de bilgi vererek, modern ve tam donanımlı hayvan barınağında 600 hayvan barındığını ve belediyenin aylık 30 bin TL’lik mama sağladığını, Akyar sınırı kapsının turistlerin karşılandığı yer olarak turistik kapı olarak düzenlediklerini, Maraş Bölgesi’nde 2 büyük parkı yaptıklarını ve düzenlediklerini, büyük proje ile asfalt ve kaldırım projesiyle bölgenin asfalt ve kaldırım sorunlarının çözeceklerini, Sakarya’daki Ali Mahir Parkı’nı vatandaşa yakışır şekilde tamamen yenileyerek hizmete açtıklarını kaydetti.

Göreve geldiklerinde kapalı olan Çamlık Spor Kulübü’ne yeniden hayat verdiklerini ve kulübün voleybolda başarılı olduğunu, Tenis Kulübü’nün da başarılı olduğunu ifade eden başkan Arter, kültür-sanat çalışmalarına her zaman kapılarının açık olduğunu, yurt dışından oyunlar getirdiklerini, belediye tiyatrosunu Ve Türk Halk Müziği Korosunu kurduklarını, Uluslararası Gazimağusa Sanat festivali ile ressamları Gazimağusa’da buluşturduklarını, Suriçinde sanat var etkinliğini yaptıklarını, MAĞUSA Kültür Derneği ile çocuk festivali yaptıklarını, belediye dışındaki koroları da kucaklayarak yurt dışında konser vermeleri için destek verdiklerini anlattı.

Başkan Arter belediye batıyor şeklinde yapılan eleştirilere de yanıt vererek, göreve geldiğinden bugüne kadar kendilerini eleştiren 18 basın açıklamasının 12’sinin belediye batıyor şeklinde olduğunu, ben bu kadar emek verirken, günün sonunda elimde bir bombanın patlamasını ister miyim? diye sorarak bunun bir siyasi argüman olduğunu düşündüğünü söyledi. , Meclis toplantılarını muhalefet meclis üyeleri olmadan yapmadığını ve katılımcı bir anlayışla hareket ettiğini ifade ederek, eski döneme ait borcu ödediğini, Remondis ile Famagusta Su İşletmeleri’nin ödemeler konusunda açıklama yapacaklarını, bütçe geçmediği için firmalarla anlaşma yaptıklarını, “3 aylık ödeme yapılmadı belediye batıyor” diye bir konunun olmadığını söyledi.