“Elektrik Kurumu ile ilgili araştırmalar daha da derinleşecek”

Atun “Komite üyelerinden bazılarının daha devamında usulsüzlüğe ilişkin araştırılmasını talep ettikleri başlıklar da var. Bunu da yazılı olarak bana ileteceklerini söylediler. Dolayısıyla Elektrik Kurumu ile ilgili araştırmalar daha da derinleşeceğe benziyor”…

KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Başkanı Sunat Atun BRT'de Pembe Paşaoğluları'nın sunduğu Birinci Boyut’a konuştu.

İşte Atun’un söylediklerinden öne çıkan başlıklar….

“TAHLİL İÇERİSİNDE KÜKÜRT ORANININ VE BELLİ BAŞLI DİĞER METALLERİN ORANLARININ ÇOK YÜKSEK OLDUĞU ORTAYA KONULDU”

“Komite ilk toplantısını yaptı. Genel’de ilk toplantıda usül ve esaslar konuşulur ama biz hızlı bir şekilde konuya da girdik. 15 gün boyunca sürecek Genel Kurul’da 2020 Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri olacak. Haliyle bu önümüzdeki 15 gün komite toplantı yapamayacak. Bu sebepten dolayı bunu da öngörerek bu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıya Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan bir uzman davet ettik. Bunun beraberinde Sayın Erhan Arıklı da araştırma önergesinin sahibi olarak katıldı. Hazırlıklı geldi ve birtakım evraklar belgeler var. Daha önceden yapılmış olan bir tahlinin sonuçları var. Tahlil içerisinde kükürt oranının ve belli başlı diğer metallerin oranlarının çok yüksek olduğunu bunun hem makinelerin standartını belirleyen içeriğin çok ötesinde olduğunu ayrıyeten de şartnameye de uygun bir mamül olmadığını.Ve haliyle bununla beraber de şartnameye uygun olmayan ve daha düşük kalitede olan bu yakıtın normalin 50 Dolar da altında olduğunu. Devletin bu noktada büyük bir zarara uğratılmış olduğu iddiasını ortaya koydu”

“TAHLİLİ YAPAN ODTÜ’DEN RAPORLAR TALEP EDİLECEK. GERÇEKTE ÇOK CİDDİ İDDİALAR VAR”

“Komite olarak bu iddiaları değerlendirdik. Elbette hem Elektrik Kurumu’ndan hem de tahlili yapan ODTÜ’den raporlar talep edilecek. Komite üyesi arkadaşların ortaya koymuş olduğu bilgi alma amacıyla bu işi daha da derinlemesine araştırma amacıyla ihtiyaç duydukları birtakım noktalar var. Bunları da sorular haline getiriyoruz. Yani bu esnada biz bütçe dönemi geldi, komite toplanamayacak ama vakitte kaybetmeyecek. Bu esnada bütün bunları toparlıyoruz. Bugün, yarın imzam ile gereken bütün bilgiler gerekli taraflardan talep edilecektir. Bütçe döneminden sonra da yerinde herhalde bir incelemede bulunacağız. İşi ciddiye alıyoruz. Ne kadar gerekiyorsa o kadar çalışacağız.Çok ciddi iddialar var ve belgeler sunulup ortaya konulan iddialar var. Bize düşen en iyi şekilde çalışıp en yakın zamanda sonuçlandırmak. Çünkü bir iddia ortaya konulmuş ise bu doğru mudur? Değil midir? Açığa çıkarmak lazım. Eğer doğru ise devlet ciddiyeti altında hesabının sorulması ve gerekenin yapılması gerekiyor. Ve doğru değilse de bunun açıklanıp kişileri töhmet altından çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla büyük bir mesuliyet var bu noktada”.

“USULSÜZLÜĞE İLİŞKİN YENİ ARAŞTIRMA TALEP BAŞLIKLARI VAR”

“Komite üyelerinden bazılarının daha devamında usulsüzlüğe ilişkin araştırılmasını talep ettikleri başlıklar da var. Bunu da yazılı olarak bana ileteceklerini söylediler. Dolayısıyla Elektrik Kurumu ile ilgili araştırmalar daha da derinleşeceğe benziyor”….