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“Eksiklerimiz ve yanlışlarımız oldu”

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Dışişleri Bakanı Özersay, “Eksiğimiz ve hatamız oldu ama eksikte ve hatada ısrarcı olmadık” dedi

“Eksiklerimiz ve yanlışlarımız oldu”

Mecliste konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koronavirüs nedeniyle kapalı olan sektörlerin açılması konusunda belli kriterlerin aranacağını, sektörlerin yeni yaşam tarzı belirlenerek açılacağını söyledi.

Özersay, dünyada örneği olmayan bir krizle karşı karşıya olunduğuna işaret ederek, “Eksiğimiz ve hatamız oldu ama eksikte ve hatada ısrarcı olmadık” dedi.

Özersay, özel sektörün açılmasından önce belli kriterlerin aranacağının zaten söylendiğini, bunların da şu anda belirlendiğini, yeni yaşam tarzı belirlenerek sektörlerin açılacağını söyledi.

“Kriter belirlenmedi” eleştirilerini anlamadığını kaydeden Kudret Özersay, pandemi hastanesi konusundaki açıklamaların Sağlık Bakanı’nca yapıldığını belirtti.

Bu ana kadar Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bir planla hareket ettiklerini dile getiren Kudret Özersay, “Şu ana kadar kötü yönetilmiş bir kriz görmek istiyorsak, en azından başlangıçta bu hastalığı ciddiye almayan Birleşik Krallık’a dönüp bakmamız lazım. İspanya’nın ve İtalya’nın da durumu ortadadır” dedi.

Adil değerlendirme yapılmasını isteyen Özersay, hükümetin krizle ilgili tedbirlerinde bazı tereddütleri, eksikleri ve yanlışları olduğunu ama bunun nedenlerine de bakmak gerektiğini söyledi.

Dünyada örneği olmayan bir krizle karşı karşıya kaldıklarını, birçok şeyi hesaplayamayacakları bir kriz yaşlandığını, hiçbirinin tanımadığı bir krizle karşı karşıya olunduğunu anlatan Özersay, “Eksiğimiz ve hatamız oldu ama eksikte ve hatada ısrarcı olmadık” dedi.

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