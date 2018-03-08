"Ekonomik ve sosyal alanda hızla hedef yükseltiyoruz"

Başbakan Tufan Erhürman,hızla hedef yükseltmek şeklinde bir hedefleri oluştuğunu söyleyerek, bu hedef doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) desteğini aldıklarını ve hedef yükseltmenin özellikle sosyal ve ekonomik kalkınma alanında olacağını belirtti

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdikleri ziyaret çerçevesinde KKTC’nin nüfusunun, yüzölçümünün, ekonomik durumunun ölçeğinde ama hızla hedef yükseltmek şeklinde bir hedefleri oluştuğunu söyledi.

Hükümet olarak bunun kararlılığı içerinde olduklarını vurgulayan Erhürman, bu hedef doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) desteğini aldıklarını ve hedef yükseltmenin özellikle sosyal ve ekonomik kalkınma alanında olacağını belirtti.

Ciddi bir vizyon belirlenip bunun kamuoyuyla paylaşılacağını ve hızla bu alandaki icraatlara geçileceğini de dile getiren Başbakan Erhürman, hükümet olarak hedefleri çok net olmadıktan ve vizyonları belirlenmedikten sonra siyasetin kısır tartışmalar içerisinde boğulduğunu çok net tespit ettiklerini ve bunu TC yetkilileriyle de paylaştıklarını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Başbakan Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Erhürman, toplantı sonrasında basına açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

GÜNDEM TÜRKİYE’DEKİ TEMASLAR

Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı ile bu haftaki olağan görüşmelerinde gündemleri Türkiye’deki temasları olduğu için Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da hazır bulunduğunu kaydetti.

Özellikle Kıbrıs ve hidrokarbon konularıyla ilgili konuşulan konularda Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktarmaları gereken noktalar olduğunu dile getiren Erhürman, Akıncı’yla bunları ele aldıklarını belirtti.

Erhürman, yarın haftalık basın toplantısını Bakanlar Kurulu toplanacağı için yapmayacaklarını dile de kaydetti.

“MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE ÇÖZÜM HEDEFİ”

Kıbrıs konusunda mümkün olan en kısa sürede çözüm hedefinin durduğunu kaydeden Erhürman, ancak hükümet olarak asli görevlerinin bir an önce vitesi ve hedefi yükseltmek, vizyonu belirlemek ve hızla sosyal-ekonomik alandaki projeleri gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Erhürman, bunları Türkiye ile paylaşmak, ne kadar destek alacaklarını belirlemek ve alacakları desteğin yeterli olmadığı durumlarda buradan kaynak yaratmanın ve ülkede artık sağlıkta eğitimde ekonomik alanda gençlik alanında yaşanan sorunlara yavaş yavaş ama vizyon çerçevesinde ve programlı şekilde çözümler üretmeye başlamanın da görevleri olduğunu kaydetti.

“MALİ PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ KISA ZAMANDA BAŞLAYACAK”

Bu vizyonlarını TC’li yetkililerle paylaştıklarını, kısa zaman içerisinde mali protokol görüşmelerinin başlayacağını ve bu vizyon çerçevesinde masaya oturacaklarını dile getiren Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu hedeflerine son derece sıcak baktığını gördüklerini ifade etti.

“ÜLKENİN KISIR SİYASİ TARTIŞMA ORTAMI KIRILACAK”

Ülkede artık hizmetlerin ve icraatın konuşulacağını kaydeden Başbakan Erhürman, ülkenin kısır siyasi tartışma ortamının kırılacağını, bahsettiği hedefler ve vizyonun kendi ölçekleriyle sınırlı olduğunu belirtti.

“NE SİL BAŞTAN NE AYNISI GİBİ BİR ŞEY”

Geçmişte yapılan ekonomik mali protokollerde hâlâ hayata geçmeyen bazı maddeler bulunduğunun hatırlatılması ve bu protokollerin tamamen sil baştan mı yapılacağının sorulması üzerine Erhürman, yapılacak protokol çalışmaların “ne sil baştan ne de aynısı gibi bir şey olacağını” kaydetti.

Erhürman, “Sonuç itibarıyla sizin bir kalkınma vizyonunuz olması gerekiyor. Nerelerde ne yapmayı planladığınızın ortaya konulması gerekiyor. Mesela Bafra’tan Karpaz’ın ucuna kadar ve Lapta’dan Yeşilırmak’a kadar olan bölgeyi madem alternatif turizm, tarım ve yükseköğretim üzerine planlamayı öngörüyoruz, o zaman bu mali protokolün buna ilişkin bölümleri çok net olarak içermesi gerekiyor ve bölgesel kalkınma modellerini destekleyen unsurlar içermesi gerekiyor” diye konuştu.

“İDDİAMIZ SOSYAL VE EKONOMİK YÖNDEN YENİ BİR KALKINMA VİZYONUNU”

Başbakan Tufan Erhürman, iddialarının hem sosyal hem de ekonomik yönden yeni bir kalkınma vizyonunu ortaya koymak ve mali protokol görüşmelerini bu vizyona uygun bir çerçeve içine oturtmak olduğunu belirtti; bu niyet doğrultusunda Türkiye’den destek aldıklarını da kaydetti.

Erhürman, Türkiye’deki toplantılarının ve çalışma yemeğinin bu konularda oraya hazırlıklı gitmiş ve düşüncelerini paylaşmış olmaları nedeniyle beklenenden çok uzun sürdüğünü kaydetti.

“KIBRIS KONUSUNDA YENİ BİR VİZYON GÜNDEME GELECEKSE BUNUN AKINCI TARAFINDAN AÇIKLANMASI GEREK”

Kıbrıs sorunu ve müzakereler konusunda yeni bir vizyon çalışma içerisinde olunup olunmayacağının sorulması üzerine de Erhürman, müzakereler konusunda 4 siyasi partinin ortak bir düşünce içerisinde olmadığını ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yürüteceği müzakerelerle eşgüdüm içerisinde olacaklarını söylediklerini , TC’de yaptıkları görüşmeleri de bu çerçevede Akıncı ile paylaştıklarını belirtti.

Erhürman, yeni bir vizyon gündeme gelecekse bunun Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması gerekeceğini de kaydetti.