"Ekonomik tedbirler hemen alınmalı"

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, gelecek günlerde virüs yayılmasına yönelik olarak halkın yaşadığı sıkıntılara ilave, ekonomik sıkıntıların da baş göstermemesi için ivedilikle planlı ve geniş perspektifte bir tedbirler manzumesinin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu vurguladı

Demokrat Parti, Bakanlar Kurulu’nu, ülkeyi COVİD-19 virüs salgınından korumak adına, Olağanüstü Hal ilanını reddediyor olmasına karşın, aldığı ve alacağı her türlü tedbir konusunda desteklediklerini belirterek, Ekonomik tedbirlerin de hemen alınmasını istedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın sağlığını korumak yönünde yükümlü bulunan Hükümetin, konuya ilişkin aldığı/alacağı her türlü kararın olumlu ve olumsuz yansımalarının da göz önünde bulundurma zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

Bu noktada halk sağlığına yönelik tüm tedbirleri DP olarak olumlu bulduklarını belirten Ataoğlu, özellikle ekonomik boyutta etki yaratacak tedbirlerin alınırken, muhtemel olumsuz etkilerin göz önüne alındığı hususunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Özellikle tüm işyerlerinin kapatılması kararına yönelik alınan ve zorlayıcı olan kararı takiben ortaya çıkması muhtemel işten durdurmalar ve yoksulluk gibi konuların kamu düzenini olumsuz etkileyebileceğini düşündüklerini belirten Ataoğlu, bu noktada kredi borçları ötelense de faiz sürecinin devam edeceği bir ortamda, bireyin gelir elde edemeyeceği, işçinin evine ekmek götüremeyeceğinin de önemli bir gerçek olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, küçük esnafın ve/veya işverenin istihdamlara yönelik yükümlülükleri devam ederken, üretim, pazarlama ve satış zemininde işyeri kapatılması ile karşılaşacağı zorlukların, ileriki günlerde zincirleme ekonomik sıkıntılara gebe bir durum olduğunu belirtti.

Devletin, virüs salgını nezdinde almış olduğu tüm tedbirlerin, ekonomik bazda karşılığının ne olacağı yönünde karşı tedbirlerin de alınması gerektiğinde ısrarcı olduklarını ifade eden Ataoğlu, bu noktada, gelecek günlerde virüs yayılmasına yönelik olarak halkın yaşadığı sıkıntılara ilave, ekonomik sıkıntıların da baş göstermemesi için ivedilikle planlı ve geniş perspektifte bir tedbirler manzumesinin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu kaydetti.