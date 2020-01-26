banner255
banner69
Örge Volkan coştu coşturdu
Örge Volkan coştu coşturdu
2 0
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
6 0
 
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
27 0
Karadağ’da, Lefke kazandı
Karadağ’da, Lefke kazandı
86 0
19 0
Genesis, SUV ailesini genişletecek
Genesis, SUV ailesini genişletecek
11 0
Trodos'a ulaşım zor
Trodos'a ulaşım zor
15 0
banner374

“Ekonomik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için çalışacağım”

banner27

Özersay, ülkemizin içinde bulunduğu belirsizliği ve özellikle ekonomik anlamdaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışacağını vurguladı

“Ekonomik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için çalışacağım”

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersaydün sabah Güzelyurt açık pazarında alışveriş yaparak vatandaşlarla bir araya geldi ve sohbet etti.

Açık pazar ziyareti öncesinde bölgedeki esnafı da ziyaret eden Kudret Özersay’a kimi vatandaşlar sorunlarını dile getirerek, çözüm konusunda yardım istedi. 

Kudret Özersay seçim ofisinden bildirildiğine göre, destekçileriyle birlikte vatandaşın sorunlarını dinleyen Özersay, ülkenin içinde bulunduğu belirsizliğin ortadan kaldırılması için sadece Kıbrıs sorununda değil, Kıbrıs sorunu dışındaki konularda da yaratıcı ve proaktif bir dış politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özersay, bir yandan doğalgaz diğer yandansa dünyanın farklı ülkeleri ile ticaret imkanları ve kapalı Maraş’ın açılması gibi dış politika hedeflerini uluslararası toplumun tanıdığı ve kabul ettiği bir görev yeri olan cumhurbaşkanlığında çok daha etkili şekilde hayata geçirebileceğine olan inancını dile getirdi.

“Dış politika konusundaki bilgi ve tecrübemi ülkemin ve halkının geleceği için en iyi şekilde kullanmak istiyorum” diyen Özersay ülkemizin içinde bulunduğu belirsizliği ve özellikle ekonomik anlamdaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.