Eide mekik diplomasisine devam ediyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide sabah saatlerine Rum Yönetimi başkanı Anastasiadis’le görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da görüşme yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bu sabah yeniden bir araya geldiği haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Eide görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in ardından bir araya geleceği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, bu sabah Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmede ortaya konan bazı fikirleri ileteceğini söyledi.

Açıklamasında daha fazla çalışma yapılması gerekeceğini dile getiren Eide, “gidiş-gelişlerinin” bugün geç saatlere, belki de yarına kadar, bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

“İmkânsız olmadığını ancak hala yapılması gereken işler olduğunu” söyleyen Eide, “Kolay olmadığını, çünkü şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu, ayrıntıların ise iki taraf için de önemli olduğunu” ifade etti.

Eide, “daha az ele alınan güvenlik ve garantiler başlığı üzerinde daha fazla durulması konusunda, herhangi bir anlaşmazlık olmadığını” da sözlerine ekledi.

ANASTASİADİS SONRASI AKINCI’YLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün saat 12.00’de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da hazır bulundu.

Akıncı’ya görüşmede, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin ve Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani eşlik ediyor.

Eide, liderler arasında başlattığı mekik diplomasisi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile dün de ayrı ayrı görüşme yapmıştı.