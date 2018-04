Müşavirliğin kaldırılması konusunda atılan adımın son derece önemli olduğunu ve bunun tamamlayıcısı olan hususları da çok kısa süre sonra meclise taşıyacaklarını açıklayan Dışişleri Bakanı Özersay, Bu değişiklik yasa tasarısının Anayasaya uygun olduğu görüşünü de açıklayarak “dünyanın her yerinde değişim sancılı olur ve cesaret ister, biz değişimin gereği neyse onu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, müşavirliğin kaldırılması konusunda atılan adımın son derece önemli olduğunu ve bunun tamamlayıcısı olan hususları da çok kısa süre sonra meclise taşıyacaklarını açıkladı.

Bu değişiklik yasa tasarısının Anayasaya uygun olduğu görüşünü de açıklayan Özersay “dünyanın her yerinde değişim sancılı olur ve cesaret ister, biz değişimin gereği neyse onu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

HP’den verilen bilgiye göre Kudret Özersay, müşavirliğin kaldırılması konusunda, sosyal medya hesabından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Özersay açıklamasında, “Bu atılan adım gerekliydi ve atıldı, ama yeterli değildir. Bu adımın asıl tamamlayıcısı kamu reformu olacak. Üçlü kararnamelerle siyasi atamaların kapsamını daraltacağız. Bir sonraki adımda yapacağımız değişiklikle artık özel kalem ile müsteşarın dışında kalan tüm müdürlerin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavla, profesyonellik temelinde atanması esasına dayalı bir modele geçmeliyiz, geçeceğiz” ifadelerine de yer verdi.

Özersay’ın yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Dünyanın her yerinde değişim zordur, sancılıdır, eleştiren çok olur ve bu nedenle de cesaret ister.

Müşavirliği kaldıran değişiklik yasa tasarısı komiteden geçti, genel kurulda da kabul edilirse yürürlüğe girecek. Bundan sonra görevden alınan kimse müşavir olamayacak. Bundan önce görevden alınıp müşavir olmuş olan kişilerin işe gitmeden maaş almalarına son vermek için daha sağlam bir hukuki zemin yaratılmış olacak. Kuşkusuz bunun da uygulanmasında siyasi irade gerekli olacak.

Şimdi yıllardır söylenmesine rağmen bir arpa boyu yol alınamamış olan bu konuda adım atmayı başardık ya, hemen ‘bu anayasaya aykırıdır’ söylemini ortaya attılar. Kimse boşuna kafa karıştırmaya çalışmasın, çok açık şekilde yazıyorum, bu yasa tasarısının Anayasaya uygun olduğunu düşünüyorum. Başsavcılıktan gelen görüşleri her aşamada dikkate alarak bu yasayı şekillendirdik, gerekirse Genel Kurul'da da son bir dokunuş yapılır ve sonuçlandırılır.”

"KAZANILMIŞ HAK İLE HAKLI BEKLENTİ AYRIMI DOĞRU ŞEKİLDE YAPILDI”

Biz müşavirliği kaldırma konusunda ‘bizim söylediğimiz tanrı kelamıdır, değişmez’ diyerek hareket etmedik, ‘sadece eleştirmeyin, öneri yapın buna açığız’ dedik ve gerçekten de yapılan tüm önerileri samimiyetle dinleyip değerlendirdik. ‘Kazanılmış hak’ ile ‘haklı beklenti’ ayrımı doğru şekilde yapıldı, ikincisine dair olası mağduriyetler de dikkate alındı. Taslağın ilk halinden çok daha farklı bir noktada aklın yolunda buluşulduğuna inanıyorum. Bunun da bilinmesini isterim.

Ve son bir husus: Bu atılan adım gerekliydi ve atıldı, ama yeterli değildir. Bu adımın asıl tamamlayıcısı kamu reformu olacak. Üçlü kararnamelerle siyasi atamaların kapsamını daraltacağız. Bir sonraki adımda yapacağımız değişiklikle artık özel kalem ile müsteşarın dışında kalan tüm müdürlerin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavla, profesyonellik temelinde atanması esasına dayalı bir modele geçmeliyiz, geçeceğiz.

Bu süreçte emeği geçenlere, sadece eleştirmeyip görüş, öneri ortaya koyan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Dediğim gibi, değişim zor ve sancılıdır ama dirayetli durup doğru olanı yapmak, yürümek gerekir, yürüyeceğiz.”