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DSÖ'ye bu kez de Tatar mektup gönderdi

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Covid 19 taşıyan son hastanın da hastahaneden taburcu olması nedeniyle DSÖ Genel Direktörü’ne gönderdiği mektupta KKTC’de 24 gündür pozitif vakaya rastlanmadığına da dikkati çeken Başbakan Tatar, DSÖ’nün Kıbrıs’a ilişkin paylaştığı rakamların sadece adanın Güney Kıbrıs’ın rakamları olduğunu dolayısıyla bu durumun adanın gerçek ve genel durumunu yansıtmadığına vurgu yaptı

DSÖ'ye bu kez de Tatar mektup gönderdi

Başbakan Ersin Tatar  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'e  mektup göndererek KKTC’nin COVID -19 mücadelesindeki başarısını anlattı

Covid 19 taşıyan son hastanın da hastahaneden taburcu olması nedeniyle DSÖ Genel Direktörü’ne gönderdiği mektupta KKTC’de 24 gündür pozitif vakaya rastlanmadığına da dikkati çeken Başbakan Tatar,  KKTC’nin tüm ilgili kurumlarının Covid-19 ile mücadele ederken Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerini yakından takip ettiklerini, Örgüt’ün rehberliğinin virüsün bulaşmasını önlemek için alınan kararlar ve atılan adımlar için hayati önem taşıdığını belirtti.

Tatar, KKTC’nin pandemiye karşı kararlılıkla mücadele verdiğini belirterek vaka ve test sayıları hakkında Genel Direktöre bilgi de verdi. DSÖ’nün Kıbrıs’a ilişkin paylaştığı rakamların sadece adanın Güney Kıbrıs’ın rakamları olduğunu dolayısıyla bu durumun adanın gerçek ve genel durumunu yansıtmadığına dikkat çeken Başbakan Tatar,  DSÖ’nün dünyadaki en küçük ülkelerin dahi rakamlarını paylaştığını, buna karşılık KKTC’nin rakamlarının paylaşılmamasının hem kabul edilemez olduğunu, hem de bu durumda örgütün tam bilgi sağlamadığını ifade etti.

Pandeminin siyaset temelinde bir ayırım yapmadığını belirten Başbakan Tatar, Covid-19’un milliyet, sınır, ırk veya yaş ayırımı gözetmeksizin yayıldığına vurgu yaparak, izole edilmiş ve sınırlı kaynak ve fırsatlara sahip bir devletin Başbakanı olarak, KKTC hükümetinin, halkının ve ülkesinin bu zorlayıcı dönemde göstermiş olduğu çaba ve gayretten gurur duyduğunun altını çizdi.

Başbakan mektupta devamla, KKTC makamlarının daha önce de DSÖ Genel Direktörü olarak kendisi ile hali hazırda iletişim kurmuş olduğunu ve bu süreçteki başarıyı Dünya Sağlık Örgütü’ne ilettiklerini ifade ederek bu vesileyle KKTC rakamlarının Örgüt’ün günlük ve genel raporları içerisinde yer alması için bir kez daha çağrı yaptı. KKTC rakamlarının dahil edilmesinin hem adadaki gerçek rakamları hem de dünyadaki gerçek rakamların yansıtılması prensibi temelinde yapılmasının gerektiğinin de altını çizdi.

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