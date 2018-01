DP, UBP’yi muhalefete attı

Ülke tarihinde ilk kez dörtlü koalisyona gidiliyor; CTP, HP, DP ve TDP iktidara geliyor

Sonucu merakla beklenen DP Parti Meclisi’nden “dörtlü koalisyon” kararı çıktı. Seçimlerin ardından kilit parti konumunda olan DP’nin Parti Meclisi, dün akşam yaptığı toplantıda 15’e karşı 67 oyla dörtlü koalisyon kurulmasını kararlaştırdı. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, UBP’yi kastederek “Bir tarafta belki bize vaat edilen daha fazla bakanlık, daha fazla imkan vardı ama DP bunu seçmedi. UBP’den intikam almadık. Partilimde güven bunalımı vardı. Kararda bunun da önemli etkisi oldu” dedi. Öte yandan dün akşam toplanan CTP Parti Meclisi de, Genel Başkan Erhürman’ı hükümet kurma çalışmalarını ileriye götürme konusunda yetkilendirdi. HP Parti Meclisi de aynı şekilde dörtlü koalisyon için karar üretti. TDP’nin Parti Meclisi ise bugün toplanacak. DP’nin bu tarihi kararıyla birlikte UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün hükümeti kurma görevini Cumghurbaşkanı Akıncı’ya iade etmesi ve Akıncı’nın da bu görevi CTP Genel Başkan Erhürman’a vermesi bekleniyor

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi (PM) dün akşamki toplantısında 67 “evet”, 15” “hayır” oyuyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Halkın Partisi (HP) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve DP’nin yer alacağı dörtlü koalisyona onay verdi.

Denktaş, 2 saat süren genişletilmiş Parti Meclisi toplantısının ardından hem değerlendirmelerde bulundu hem de soruları yanıtladı.

Denktaş’a, icraatların, Kıbrıs konusuna yaklaşımın, Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağı gibi birçok konuda soru yöneltildi, “Tabanımdan ve çevremden dörtlü koalisyon kurmamam için çok baskı aldım” açıklamaları hatırlatıldı.

Tüm soruları tek tek cevaplayan ve dörtlü koalisyonun ülkeye hayırlı olmasını dileyen Denktaş, bu hükümetin icraat hükümeti olacağını söyledi, “Dörtlü koalisyon konusundaki baskılar, yönlendirmeydi, manipülasyondu, algı operasyonuydu” dedi.

Denktaş, bir soruya verdiği yanıtta, “Hepimiz biliyoruz ki koalisyonlar 5 yılı dolduramıyor. Ya hükümet değişikliği oluyor, ya da erken seçime gidiliyor. Uyum içinde çalışmayı başarırsak gidebildiği yere kadar gidecek. İnşallah 5 yıl gider” dedi.

“Bir tarafta belki bize vaat edilen daha fazla bakanlık, daha fazla imkan vardı ama DP bunu seçmedi” şeklinde de konuşan Serdar Denktaş, “UBP’den intikam almadık. Partilimde bir güven bunalımı var mı, evet vardır. Kararda bunun da önemli bir etkisi oldu diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Denktaş, bu hükümetin Dışişleri Bakanı da dahil Kıbrıs konusuna müdahil olmayacağını belirterek, “Her parti ayrı ayrı gerek Meclis’te gerek kamuoyunda kendi görüşlerini savunmaya devam edecek. Bu hükümet Kıbrıs sorunuyla ilgili değil, içle ilgili bir hükümet olacak” dedi.

DP Parti Meclisi dün akşam saat 18.00’de Serdar Denktaş başkanlığında toplandı.

PM üyelerine oy kullanabilmeleri için üzerinde DP mühürü olan kırmızı kartlar dağıtıldı. Denktaş, listedeki isimleri tek tek okuyarak kırmızı kartları PM üyelerine verdi. Toplantıda, 82 oy kullanıldı. 67 üye dörtlü koalisyona “evet” 15” üye de “hayır” dedi. 67 oyla, dörtlü koalisyona DP PM’den onay geldi.

İlçe başkanlarının da konuşma yaptığı toplantıdan sık sık alkış sesleri yükseldi. Toplantının sonunda bazı DP’liler marş söyledi. Partililerin tebriklerini kabul eden Denktaş, daha sonra basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Öte yandan toplantıda, 7 Ocak’taki erken genel seçime katılmayan Mustafa Arabacıoğlu’nun PM üyeliğinin devamı konusunda da karar alındı. Denktaş’ın “Buna itirazı olan var mı?” sorusuna DP’liler alkışla karşılık verdi. Arabacıoğlu’nun PM üyeliği sürecek.

Denktaş, önceki gün itibarıyla her iki taraftan önerileri aldıklarını, dün sabahtan itibaren ilçelerin ayrı ayrı değerlendirmelerini yaptığını, PM’nin de bu akşam seçenekleri değerlendirdiğini ve sonuca vardığını söyledi.

Serdar Denktaş, dört partili koalisyonun ülkeye ve halka hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

“Hem ülkemiz hem halkımız için çok önemli bir karar aldık. Bu kararı alırken siyasal kutuplaşmadan değil, toplumsal birlik ve beraberlikten ayrımcılıktan değil herkes için daha iyi bir ülke yaratabilmekten yana taraf olduk. Önümüzdeki seçenekleri değerlendirdiğimiz zaman bir tarafta belki bize vaat edilen daha fazla bakanlık, daha fazla imkan vardı. Ancak partimiz bunu seçmedi. DP, özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik duruşunu bu devletin itibarının yeniden yükseltilmesini, halkımızın geleceğini ve refahı seçti. Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakları için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Ülkede yeni bir sayfa mı açılıyor?” soru üzerine Serdar Denktaş, “Ülkemizi, Güney’deki devletten, komşumuzdan, daha refah ve eşitlikçi bir anlayışa taşıyabilir miyiz, onun arayışı içinde olacağız” dedi.

DP’nin üçlü değil dörtlü koalisyonda yer almasının “intikam” mı olup olmadığının sorulması üzerine Denktaş, “İntikam diye düşünmeyin. Partilimde bir güven bunalımı var mı, evet vardır. Kararda bunun da önemli bir etkisi oldu diye düşünüyorum” dedi.

Dörtlü koalisyonda ilk icraatın ne olması gerektiğinin sorulması üzerine Serdar Denktaş, “Önce hükümet programı sonra bütçe” dedi.

İlk icraat sorusuna yönelik Denktaş, ilk olarak hükümet programının ardından da bütçenin geçirilmesi gerektiğini kaydederek şunu ekledi:

“Bütçesiz yürütmemiz mümkün değil. Bunu ta başından beri söyledik. Dilimizde tüy bitti. Şimdi acısını çekiyoruz hep beraber. İlk yapmamız gereken iş, daireler de hangi bakanlıklara bağlıdır, ortaya çıktığı andan itibaren bütçeyi ona göre yeniden düzenlemektir. 2017’nin sonunda hazırlayıp Meclise sunduğumuz bütçeyi. Bu bir zaman alacak. Ödenekleri yeniden dengelemek de zaman alacak. Yeni tasarıyı Meclis’e sunup geçirme süreci de zaman alacak. Bu bizi Mart’ın sonuna kadar götürür gibi görünüyor. Dolayısıyla sıkıntılı bir dönemi yaşayacağız. Nisan 15’inde yerel seçim yasakları başlayacak. Daha Türkiye ile imzalanacak mali protokol var. Bütçe geçmeden bunu imzalayamazsınız. Mali protokol imzalanmadan Türkiye’den para akışı olmaz. Dolayısıyla o güne kadar her şeyi kendi kaynaklarınızla karşılamak durumundasınız. Bütün bunları el birliğiyle aşmaya çalışacağız.”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dörtlü koalisyonla ilgili “sivil darbe” değerlendirmesinin sorulması üzerine Denktaş, “Hayır, bu sivil bir darbe değildir. Kendisine hiç hükümet kurma şansı verilmeseydi, bu söylemine katılırdım ama hükümet kurma imkanı verildi, partilerle görüştü, önerilerini yaptı. Bu karara herkesin saygı duyması gerek” dedi.

“Oylamada, gönlünüzden ne geçti?” sorusu üzerine Denktaş şöyle devam etti:

“Mümkün olduğunca yönlendirme yapmamaya, partilime bırakmaya çalıştım kararı. Bugün (dün) sabahtan itibaren bütün ilçelerimiz ayrı ayrı örgütleriyle temas kurarak, seçimlerde çalışan arkadaşlarla temas kurarak karar ürettiler ve teker teker görüşlerini söyledi. Hangi karar çıksa buna uymak durundaydım. Her ikisiyle de geçmişte çalıştım. Her ikisinin avantajlarını ve dezavantajlarını bilen biriyim. Yılların da tecrübesi var. Her ikisiyle de çalışabilir durumda olurdum. Ama bu karar belki yeni dönüşümün vesilesi olur diye düşünüyorum. Deneyeceğiz, ümit ederim olur. ”

Denktaş’a, “Tabanımdan ve çevremden bana dörtlü koalisyon kurmamam için baskı geliyor” açıklamasının sorulması üzerine DP Genel Başkanı şunları aktardı:

“Özel mesaj kutuma, sosyal medyadaki hesabıma çok tepkiler geldi. İnanılmaz tepkiler geldi. Sosyal medyanın ve cep telefonlarının avantajı var, bu mesajı atan kimdir diye araştırabiliyorsunuz. Gördük ki büyük bir çoğunluğu da bizim partimize oy verenlerden değil. Bu son seçimlerde partimiz için çalışmayan kesimlerden geldi. Baskılar, yönlendirmeydi, manipülasyondu, bir algı operasyonuydu. Ama partilimiz neyin ne olduğunu farkındadır.”

UBP’den gelen teklifler konusundaki soruyu da yanıtlayan Denktaş şöyle konuştu:

“İki bakanlık olursa, altı dolu dolu AB Koordinasyon, İstatistik Dairesi, Vakıflar İdaresi gibi, ek kurumlar vardı, UBP kanadında. 3 bakanlık istersek, Maliye ve Turizm’in şimdiki hali dışında ya Milli Eğitim ya Dışişleri Bakanlığı teklifi vardı. Sosyal Konut Birimi’nin bu tarafa verilmesi vardı. Şu anda oluşacak olan hükümette Maliye Bakanlığı, altında Gümrük, Hazine ve Para Kambiyo’nun olduğu, yani Maliye’nin olması gereken yapısı….Ve Turizm Bakanlığı’dır. Turizm Bakanlığı’nda Orman Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi, biri Tarım Bakanlığı’na, biri, İçişleri Bakanlığı’na gidecek şekilde oluyor.”

Türkiye ile ilişkilerin sorulması üzerine Serdar Denktaş, şunu ekledi:

“Burada oluşacak her hükümet Türkiye ile iyi ilişki içinde olmak durumundadır. İyi ilişki nedir bunun tespiti önemli. Her söylenene ‘evet’ demek iyi ilişki değildir bana göre, ortaya konulanı oturup anlamak, yapılamıyorsa, olmayacak bir şeyse, nasıl yapılacağını veya neden yapılamayacağını anlatmak, samimi olmak ve hakikaten Türkiye ile birlikte yürümeyi hedeflemek her hükümetin hedefi olmalı. Ben ikinciyi tercih ediyorum, her şeye evet demektense, neyin neden olmayacağını, nasıl olabileceğini anlatan bir üslupla hareket etmemiz durumunda Türkiye’nin herhangi bir şikayeti yoktur, olmaz da….Türkiye’nin bizden istediği nedir, buraya mali katkılar yapıyor, bunların bir program çerçevesinde doğru kullanılmak suretiyle ülkenin ayağa kalkması, bir bütün olarak ayağa kalması. Bunun için bize düşen görevler var, Türkiye’de düşen görevler var. Bunun için halka, sendikalara düşen görevler var. Bunu yapmaya çalışacağız. Neticede orta, ortanın sağı, orta, ortanın solu dört parti bir koalisyon oluşturuyor. Toplam sayısı 27. Bu partiler oy kullananların yüzde 54’ünü temsil ediyor. Elinden gelen tüm gayreti ortaya koymak durumundadır.”

Dörtlü koalisyonun Kıbrıs konusunda nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Denktaş, şunu ekledi:

“Dört parti Kıbrıs konusunda kendi görüşünü sabit tutma serbesiyetine sahiptir. Hükümet hiçbir şekilde müdahil olmayacak, Dışişleri Bakanı dahil. Görüşmelerin başlaması ‘iyidir, kötüdür, yanlıştır, doğrudur’ gibi açıklama yapmayacak hükümet adına. Ama her parti ayrı ayrı gerek Meclis’te gerek kamuoyunda kendi görüşlerini savunmaya devam edecek. Bu hükümet Kıbrıs sorunuyla ilgili değil, içle ilgili bir hükümet olacak.”