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DP Tüzük Kurultayı yapıldı

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DP Tüzük Kurultayı yapıldı

Demokrat Parti (DP) tüzük kurultayını gerçekleştirdi.
Partiden verilen bilgiye göre, dünkü kurultayın açılış konuşmasını, DP Genel Başkan Vekili Afet Özcafer yaptı.
Halkın ve partililerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Özcafer, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ve hayatta olmayan partileri saygıyla andıklarını ifade etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan seçimi yapıldı, tüzükteki değişiklikler madde madde okundu ve oylandı. Tüzükle ilgili değişiklikleri eski DP Genel Başkanı Serdar Denktaş okudu. 
Kurultay konukların dilek ve temennileriyle tamamlandı.

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