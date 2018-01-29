DP Parti Meclisi toplandı

Demokrat Parti (DP) genişletilmiş Parti Meclisi (PM) koalisyon hükümeti konusunda partinin tavrını belirleme gündemiyle saat 18.00’de toplandı.

Kilit parti olarak gösterilen DP’nin bu akşam UBP, DP ve YDP üçlü koalisyonunda mı yoksa CTP, HP, TDP ve DP dörtlü koalisyonunda mı yer alacağının kesinleşmesi bekleniyor.

Genişletilmiş Parti Meclisi, Genel Başkan Serdar Denktaş başkanlığında saat 18.00’de DP Genel Merkezi’nde toplandı.

7 Ocak erken genel seçiminin üzerinden 3 hafta geçti. Seçimlerinde hiçbir partinin Cumhuriyet Meclisi’nde tek başına çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle başvurulan koalisyon modelleriyle ilgili görüşmeler de bu süre zarfında gayri resmi ve resmi olarak sürdürüldü.

İlk görüşmeler, gayri resmi düzeyde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) arasında dörtlü koalisyona yönelik oldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 24 Ocak’ta hükümeti kurma görevini sandıktan birinci parti olarak çıkan UBP’nin Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e verdi.

Ancak HP, CTP ve TDP parti meclislerinde UBP ile koalisyon konusunda görüşmeme kararı aldı.

HP, UBP’ye randevu vermedi, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Özgürgün ile bir araya geldi ancak koalisyonu görüşmedi.

DP’deki ziyaretinden sonra “ışık var” mesajı veren Özgürgün, YDP ile de bir araya geldi.

Özgürgün, “DP ile YDP’yi ziyaretten sonra bir koalisyon konusunda adım atabileceğimi görüyorum” açıklamasında bulundu.

DP Genel Başkanı Denktaş ise, Özgürgün ile görüşmesinin ardından “UBP’nin ortaya koyduğu görüş ve düşünceleri de değerlendirmeye almak durumundayız. Ortaya konan görüşler bizim için yeterli. Parti Meclisi’nde son noktaya ulaşmış oluruz” şeklinde konuştu.

Denktaş, tabanının ve çevresinin dörtlü koalisyon kurmaması için kendisine baskı yaptığını da söyledi.

UBP ve DP, başkanlar düzeyinin yanı sıra bir kez de heyetler düzeyinde görüştü.

Öte yandan, dörtlü koalisyon konusunda cuma günü 7. kez bir araya gelen siyasi parti başkanları olumlu sonuca ulaştıklarını açıkladı. Dört parti de kararın yetkili organlara kaldığını belirtti.

Dörtlü koalisyon için teknik düzeyde yapılan çalışmada, hükümet programı taslağı da hazırlanmıştı.

DP’nin yanı sıra bu akşam HP ve CTP’nin parti meclisi toplantıları var. TDP’nin toplantısı ertelendi, YDP ise yarın toplanacak.