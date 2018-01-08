DP ile CTP’de büyük gerileme

2013 seçimlerine göre DP yüzde 65, CTP ise yüzde 40 civarında oy kaybetti. UBP, 2013 seçimlerine göre oy oranını yüzde 30 artırırken, seçime ilk kez giren HP’nin oyları CTP’ye yaklaştı. TDP ise oy oranını korudu.Kısa bir süre önce kurulan YDP’nin seçimde DP’den fazla oy alması büyük bir başarı olarak nitelendirildi. Dünkü erken seçimlere TKP Yeni Güçler adı altında katılan TKP ile BKP’nin oyu 2,3’te kaldı. BKP, 2013 seçimlerinde hiçbir parti ile ittifak yapmadan yüzde 3,15 oy almıştı

Ülkemizde dün gerçekleşen 2018 Milletvekilliği Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 28 Temmuz 2013 seçimleri resmi sonuçlarıyla karşılaştırıldığı zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Demokrat Parti (DP) önemli bir oy kaybı yaşadı.

Ulusal Birlik Partisi’nin ise oy oranını son seçimlere göre yüzde 30 oranında artırdığı gözlemlendi. Toplumcu Demokrasi Partisi ise oy oranını çok az olsada artırmış oldu.

Öte yandan dün gerçekleşen seçimlerde ilk kez seçime giren iki parti olan Halkın Partisi ile Yeniden Doğuş Partisi’nin aldığı oy oranı dikkat çekici.

Resmi olmayan dünkü seçim sonuçlarına göre; UBP ülke genelinde yüzde 35, 5 oy oranına ulaştı. 2013 seçimlerinde yüzde 27,3 oy alan UBP, bu seçimde oy oranını yüzde 30 oranında artırdı.

Dünkü seçimde CTP ülke genelinde yüzde 20,9’lik oy oranı ile ikinci sırayı aldı. Ancak CTP, 2013 seçimlerinde yüzde 38,3 oy almıştı ve böylece CTP’nin oyu yüzde 40 civarında azalmış oldu.

Yapılan seçimlerde barajı geçen partilerden olan Demokrat Parti, aldığı yüzde 7,8’lik oy oranı ile en çok oy kaybı yaşayan parti oldu. Zira DP, 2013 seçimlerde yüzde 23,1’lik oy oranı ile meclise girmişti. Bu sonuçlara göre DP’nin oy oranı yüzde 65 düşmüş oldu.

Seçime ilk kez giren partilerden olan Halkın Partisi’nin ise aldığı yüzde 17,09’luk oy oranı dikkat çekiyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre dünkü seçim sonucunda dördüncü sırada olan Toplumcu Demokrasi Partisi’nin yüzde 8,6 oy oranı ile 2013 seçimlerine göre oy oranını az da olsa artırdığı görülüyor. TDP, 2013 seçimlerinde yüzde 7,4 oy almıştı.

Öte yandan yine seçime ilk kez giren partilerden olan Yeniden Doğuş Partisi’nin de yüzde 7 ’lik oy alması dikkat çekti.

Kısa bir süre önce Erhan Arıklı başkanlığında kurulan YDP’nin örgütsüz şekilde seçimde yılların partisi DP’ye yakın oy alması büyük bir başarı olarak nitelendirildi.

YDP’nin dünkü seçimde özellikle İskele bölgesinde yüzde 13.6 oy alması da büyük dikkat çekti.

Dünkü erken seçimlere TKP Yeni Güçler adı altında katılan TKP ile BKP’nin oy oranı 2,6’da kaldı. BKP, 2013 seçimlerinde hiçbir parti ile ittifak yapmadan yüzde 3,15 oy oranına ulaşmıştı. Dünkü seçimde iki partinin sadece BKP’nin son seçimde aldığı oy oranına ulaşamaması dikkat çeken bir başka nokta oldu.

2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi gayri resmi sonuçları:

UBP: % 35, 5

CTP: % 20,9

HP: % 17,08

TDP: % 8,6

DP: % 7,8

YDP: % 7

2013 genel seçim sonuçları: