Dörtlü koalisyona son hazırlıklar

Dörtlü koalisyon çalışmalarında artık sonuca yaklaşıldı. Koalisyon protokolüne ilişkin taslak hazır. Dün yeniden bir araya gelen dört parti başkanı, bugün bir kez daha buluşup son rötuşları yapacak. CTP lideri Erhürman, hükümet programı konusunda çalışmaların başlayabilecek düzeyde olduğunu ifade etti ve “Kısa süre içinde sonuç almayı umut edeceğimiz bir noktaya geldik” dedi. Öte yandan hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Başkanı Özgürgün, ilk olarak CTP’ye gitti. Ancak görüşmede koalisyon değil son günlerde yaşanan gelişmeler ele alındı. Özgürgün, dört partinin anlaştığı takdirde görevi geri iade edeceğini açıkladı

Dörtlü koalisyonda son pürüzler

Dörtlü koalisyon çalışmalarında artık sonuca yaklaşıldı. Koalisyon protokolüne ilişkin taslak hazır. CTP lideri Erhürman “Kısa süre içinde sonuç almayı umut edeceğimiz bir noktaya geldik” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon çalışmalarında artık sonuca yaklaştıklarını kaydederek, bugün liderler seviyesinde yeniden görüşeceklerini açıkladı.

CTP, Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanları, dörtlü koalisyon çalışmaları kapsamında dün 6’ncı kez bir araya geldi.

CTP Genel Merkezi’nde saat 16.00’da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin sonunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görüşmeyle ilgili kısa bir değerlendirme yaptı, soruları yanıtladı.

Siyasi partiler adına Erhürman’a bugün Sendikal Platform’un düzenleyeceği eyleme katılıp katılmayacakları da soruldu.

Tufan Erhürman, “Tüm partiler konuyu kendi organlarında değerlendiriyor. Gerekirse partiler ayrı ayrı açıklama yapacak” dedi.

Siyasi parti başkanları bugün yine bir araya gelecek. Görüşmenin nerde ve ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmedi.

Dünkü 1 saatlik görüşmenin ardından ilk sözü ev sahibi Erhürman aldı.

Dörtlü koalisyon çalışmaları kapsamında dün de liderler düzeyinde görüşmelere devam ettiklerini söyleyen Erhürman, “Karşılıklı iyi niyet ve güven ilkeleri çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Artık sonuca doğru yaklaştığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Görüşmelerin olması gerektiği gibi ilerlediğini de kaydeden Erhürman, “Kısa süre içinde sonuç almayı umut edeceğimiz bir noktaya geldiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

Dörtlü koalisyon konusunda sürdürülen çalışmalarla ilgili soruları yanıtlayan, koalisyon protokolüne ilişkin taslağın hazır olduğunu anımsatan Tufan Erhürman, hükümet programı konusunda çalışmaların başlayabilecek düzeyde olduğunu ifade etti.

Erhürman, “Koalisyon protokolü aslında hükümet programının ana hatlarını çizen bir şeydir ve bu taslak hemfikirlikle ortaya çıktı. Hükümet programının hazırlanması mesele değildir. Bununla ilgili hammadde şu anda hale hazırda elimizde vardır” dedi.

Koalisyon görüşmelerinde nelerin ele alındığının ve görüşmelerin niye bu kadar uzadığının sorulması üzerine Tufan Erhürman, ülkede daha önce dörtlü bir koalisyon pratiği olmadığını, ikili koalisyonlarda ise heyetlerin müzakere ettiğini anımsattı.

Erhürman, “Sayın Denktaş kadar deneyimli değilim ama ben de iki koalisyon görüşmesinin müzakere heyetinde yer aldım. Bu kez dörtlü koalisyon görüşmesi söz konusu. Dört parti lideri bu müzakereleri kendi aramızda yürütmeyi, müzakere heyetlerinin yaptığı işi liderler düzeyinde yapmayı uygun gördük” dedi.

Erhürman, liderler seviyesindeki görüşmelerin bitmesinin ardından müzakere heyetlerinin görüşmesinin söz konusu olmadığını da kaydederek, “Arzu ettiğimiz gibi sonuca ulaşırsak geriye kalan tek iş hükümet programının çalışılması olacak” dedi.

