Dörtlü koalisyon için yarın komiteler görüşmeye başlayacak

Erken genel seçimin ardından dört siyasi partinin başkanları, koalisyon arayışları çerçevesinde bugün yaklaşık bir saat süren bir toplantı yaptı. Görüşmenin ardından, partilerin oluşturacağı komitelerin yarın görüşmelere başlayacağı açıklandı.



CTP Genel Merkezi’ndeki toplantı sonrası açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti başkanlarının resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştığını açıkladı.



“İLK RESMİ GÖRÜŞME”



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’ndeki toplantıda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.



“KOMİTELER YARIN GÖRÜŞMEYE BAŞLAYACAK”



Toplantının ardından basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon için resmi görüşmelere başlandığını, yarın sabah genel sekreterlerin başkanlık edeceği üçer kişiden oluşan komitelerin görüşmeye başlayacağını belirtti.



Başkanların resmi görüşmelerin başlatılması ve iyi niyetle sonuç alınması için elden gelen gayreti göstererek devam edilmesi konusunda anlaştığını ifade eden Erhürman, “İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da karşılıklı güven içinde ve iyi niyetle bir an önce dörtlü koalisyonu kurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.



Bir soru üzerine hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunduğunu dile getiren Erhürman, bunun ardından Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te temsil edilen partilerle görüşeceğini kaydetti.