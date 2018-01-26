Dörtlü koalisyon için karar yetkili organlara kaldı

4’lü koalisyon görüşmeleri tamamlandı… Olumlu bir sonuca ulaşıldığını açıklayan 4 partide karar yetkili organlara kaldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları, 4’lü koalisyon görüşmelerini tamamladı.

Kendi aralarında olumlu denilebilecek bir sonuca ulaştıklarını açıklayan parti başkanları, kararı parti yetkili kurullarının vereceğini kaydetti.

4 partinin de yetkili kurullarının Pazartesi günü toplanarak karar vermesi bekleniyor.

4’lü koalisyon çalışmaları çerçevesinde CTP, HP, TDP ve DP Genel Başkanları bugün saat 15.40’da DP Genel Merkezi’nde bir araya gelerek yaklaşık 1.5 saat görüştü.

Toplantı sonunda basına açıklama yapan parti başkanları, görüşmelerin tamamlandığını söyledi.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, bugünkü toplantıda bir sonuca ulaştıklarını, vardıkları sonucun değerlendirmesini bundan itibaren parti yetkili kurullarının yapacağını söyledi.

Denktaş, bugün itibarıyla detaylarla ilgili bir çalışmaları olacağını, yetkili kurullarının onay vermesi halinde bunun kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Denktaş, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün “DP’de ışık gördüğü yönündeki” açıklamalarının sorulması üzerine, DP Parti Meclisi’nin Pazartesi akşam üstü toplanacağını, UBP’nin de o ana kadar önerilerini somutlaştırırsa her iki öneriyi de parti yetkili kurullarına götüreceğini kaydetti.

UBP’nin önerilerinin somut olmadığını, iki partinin heyetlerinin yarın görüşeceğini ifade eden Denktaş, UBP ile hafta sonu çalışılacağını, ancak kendisinin bu çalışmaya katılmayacağını söyledi.

Denktaş, heyetlerin bir araya gelerek öneriyi alacağını, onu da yetkili kurullarına götüreceklerini belirterek, “şu an itibaren bu dörtlünün vardığı sonuç bizim açımızdan somuttur. Dolayısıyla hayırlısı artık” dedi.

Denktaş, herhangi bir parti yetkili kurulunun “ret” cevabı vermesi halinde görüşmelerin kopacağını, yeniden oturup müzakere edilecek bir şeyin kalmayacağını kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, kendi aralarında olumlu bir sonuca ulaştıklarını söyleyebileceklerini belirterek, “Ama bu bizim kendi aramızda anlaştığımız olumlu sonuçtur. Doğal olarak partilerin yetkili organlarının bizim ulaştığımız sonucu onaylamaları beklenmelidir. Onlar onaylarsa ancak partilerin kararları ortaya çıkmış olacaktır” dedi.

Erhürman, parti yetkili organları karar vermedikçe basına daha ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini kaydetti.