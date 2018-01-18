Dörtlü koalisyon görüşmelerinde bakanlıklarda uzlaşıldı

Siyasi kulislerden ulaşan bilgilere göre 7 Ocak Erken Seçimleri sonrasında ortaya çıkan siyasi tablo sonrasında hükümet arayışları sürüyor. Bu arayışlar içinde siyasi kulislerde ilk günden itibaren dillendirilen 4’lü koalisyon için bakanlıklarda uzlaşı sağlandığı bildirilmekte.

Siyasi kulislerden elde ettiğimiz bilgilere göre, Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit ve Serdar Denktaş’ın bir araya geldiği toplantılarda koalisyon konusu enine boyuna tartışıldığı kaydedilmekte.Görüşmeleri bir adım ileriye taşıyan başlıklardan biri olan vehedef olarak konusu geçen “Koalisyon Protokolü” hedefi…

Bir diğeri de elbette bakanlık dağılımları…

Bize ulaşan bilgilere göre bakanlık dağılımları konusunda uzlaşıya varıldığı bildiriliyor.

3+3+2+2 modelinin benimsendiği ve uzlaşmaya varıldığı ifade edilirken, varılan uzlaşıya göre 3 bakanlık CTP’de, 3 bakanlık HP’de, 2 bakanlık DP’de, 2 bakanlık da TDP’de olacak.Başbakanlık da CTP’de olacak.

