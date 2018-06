“Dokunulmazlıkları referanduma götürelim, Biz 21 vekille hazırız. Siyasi amaçla rant elde etme niyetine karşıyım. Dokunulmazlık kaldırılacak deyip siyaset yapılmasın, kaldıralım” diyen Özgürgün, ülkenin yangın yeri olduğunu, dövizin başını alıp gittiğini, tüm sektörlerin SOS verdiğini ancak hükümetin dokunulmazlıkla uğraştığını kaydetti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına, 21 milletvekiliyle destek vereceklerini açıkladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Hüseyin Özgürgün, katıldığı bir TV programında hükümete “Kürsü dışında bütün dokunulmazlıkları kaldırın” çağrısı yaptı.

“Bana göre, kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlıklar kalkmalı. Bir milletvekili sadece kürsüde ortaya koyduğu ve halkın nabzını yansıtan fikir ve görüşlerinden yargılanmamalı” diyen Özgürgün, konuyu geçen yerel seçimlerde referanduma götürdüklerini ancak Anayasa referandumuna “hayır” çıktığını anlattı.

“Dokunulmazlıkları referanduma götürelim, Biz 21 vekille hazırız. Siyasi amaçla rant elde etme niyetine karşıyım. Dokunulmazlık kaldırılacak deyip siyaset yapılmasın, kaldıralım” diyen Özgürgün, ülkenin yangın yeri olduğunu, dövizin başını alıp gittiğini, tüm sektörlerin SOS verdiğini ancak hükümetin dokunulmazlıkla uğraştığını kaydetti.

Özgürgün, “ Meclis’te 6 saat sadece bu konuyu konuştular. Bana göre basit bir sebepten dokunulmazlık kaldırılsın diyorlar, kürsü dışında herkesin dokunulmazlığını kaldırın. Açık ve net söylüyorum. Herkesin dokunulmazlığı kaldırılsın ben varım. Sadece Aytaç Çaluda üzerinden gidersen, bu yarın seni de bulur, herkesi bulur” dedi.

“HÜKÜMET AYRI TELDEN ÇALIYOR”

TV programında hükümetin icraatlarına yönelik eleştirilerde de bulunan Özgürgün, hükümetin 100 gününü ne zaman doldurduğuna dahi karar veremediğini her ortağın ayrı telden çaldığını iddia etti.

Özgürgün, daha bütçe onaylanmadan tüm harçların %50’ye varan oranda zamlandığını, elektriğe, benzine, süt ve süt ürünlerine, doktor muayene ücretlerine %50’ye varan zamlar yapıldığını, bu da yetmezmiş gibi, araç plakaları için verdikleri on yıllık süreyi yedi aya düşürerek, halkın cebinden acele 100 TL daha çıkmasının sağlandığını belirtti.

“HALKIN İRADESİ BÖYLE ŞEKİLLENMEDİ”

Hükümetin kurulmasıyla ilgili olarak “Halkın iradesi sandıkta böyle şekillenmedi” diyen Özgürgün şöyle devam etti:

“Parlamenter sistemde birinci parti hükümeti kurar, eğer kin ve intikam ile birinci partiyi kenarda bırakıp inat hükümeti kuruyorsan şikayet etmemen lazım. Mazeret üretmeden sonuca gitmen lazım. Derme çatma hükümet kurup bahaneler üretmeyeceksin. Bundan sonra halk iradesine rağmen hükümet kurarsan hizmet edeceksin”.

Hükümetin, Meclis Genel Kurulu’nda nisap sağlanamamasının sorumlusu olarak UBP’yi göstermesini eleştiren Özgürgün,”Haftalardır yaşadıkları ve yine muhalefetten başka bir parti ile çözdükleri nisap sorununu aşamamış ve iki gündür meclisi açamaz duruma gelmişlerdir. Bunun müsebbibi olarak da Ulusal Birlik Partisi’ni hedef göstermektedirler, Hükümet kurma aşamasında Ulusal Birlik Partisi ile ‘kahve içmek için bile görüşmeyiz’ diyenlerin bugün meclisin nisap sağlayamamasından bizleri sorumlu tutmaları trajikomik bir meseledir” dedi.

VATANDAŞLIKLARIN İPTALİ

Özgürgün, hükümetleri döneminde yaklaşık 11 bin kişiye yasalar çerçevesinde verdikleri vatandaşlıklardan 174 kişinin vatandaşlığının hukuk dışı olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek şöyle devam etti:

“İlk açıklanan liste ile resmi gazetede yayınlanan listede yaklaşık 50 isim değişti. Eğer yaklaşık 50 kişi hukuk dışı iseydi neden bir günde yurttaşlıkları tekrardan geri iade edildi? Resmi gazeteye eklenen diğer hukuk dışı olduğu iddia edilen kişiler neden ilk başta iptal edilmedi? Yani neden ilk başta 225 değil de 175 kişinin yurttaşlığı iptal edildi? 174 kişi iptal edilmesine ve 90 gün süre verilmesine rağmen neden 118 kişinin kimlikleri iptal edildi.

Resmen komedi film izliyoruz, açılan davalarda hükümet kendisini savunacak avukat dahi bulmadı, bilindiği üzere başsavcılık hükümeti savunmayacağını önceden söylemişti.”

“HESAP HAREKETLERİM SEÇİM MALZEMESİ YAPILDI”

Hakkındaki hesap hareketleriyle ilgili iddiaları yanıtlayan Özgürgün,”Hesap hareketi dediğiniz şey benim şahsi hesaplarımdır” diyerek, aile mahkemesindeki hesapların alınıp kara para akladı suçlamalarının yapıldığını, iddia edildiği gibi bir sonuç olsaydı Merkez Bankası’nın incelemesi gerektiğini söyledi.

Özgürgün şunları söyledi:

“Başbakan akrabalarına peşkeş çekti, yolsuzlukla ihale verdi, devleti zarara uğratacak şunları yaptı, bunun içinde bu kadar parası vardı diyerek kamuoyunun gündemine getirip seçim boyunca malzeme yaptılar. Savcılığa buyurun dedim. Herkes için de yapılsın dedim. Siyasi rant haline getirip seçimde kullanmayın dedim. O zaman Başbakanlık hizmetlerine bakacaksınız, pürüz bulursanız söyleyeceksiniz. Mal beyanında bulunduk. Büyük farklar yok. Öyle bir şey olsa soruşturmaya tabi tutulur.”

KURULTAY KASIMDA… “BEN ADAY DEĞİLİM DEMEK KAÇIŞTIR, ADAYLIĞIM KESİN”

Özgürgün , UBP’nin kurultayının kasım ayında yapılacağını, örgütlerin kurulması için en az 3 ay süre gerektiğini ifade etti.

Kurultayda aday olacağını kaydeden Özgürgün şunları söyledi:

“ Ocak 2018 Milletvekilliği erken genel seçimlerinden büyük bir farkla birinci çıkmış bir partinin Genel Başkanı olarak ‘çekildim ve görevden kaçıyorum’ diyemem, biz sana inandık ve destek verdik’ diyecekler. Hükümet kuramadık desem inandırıcı olmaz. Ben aday değilim demek kaçıştır, adaylığım kesindir.

Üyelerim gelir, ‘Başkanım yeter’ derse kazanana saygı gösteririm. Partiye üyelik sistemini getiren benim. Delege sistemi vardı, bu parti üyelik sistemi geçene kadar en fazla 1400 kişiyle Genel Başkanını seçiyordu ve 400 kişiyi garantiye alan Genel Başkan oluyordu. Şimdi 12.500 üyeden kaç kişinin oy kullanacağını bilmiyorum, partide demokratik bir yapı yarattık.”

Özgürgün bir soruya karşılık, Kurultay’da, hazırlanan 3 adayın olduğunu duyduğunu ancak 6 adaylı kurultaya girdiğini, parti içi seçimlerin araç olduğunu, seçimi kaybetse de UBP’nin milletvekili olduğunu kaydetti.

GENCAY EROĞLU’NUN ADAYLIĞI

Özgürgün, Gencay Eroğlu’nun DP’den adaylığına ilişkin Derviş Eroğlu’nun duruşu hakkında ise, Derviş Eroğlu’nun UBP’nin yıllarca Genel Başkanlığını yaptığını ve Onursal Başkanı olduğunu, UBP’de hiçbir partilinin parti kararları karşısında kavga vermeyeceğini, partinin zararı için çaba harcamayacağını düşündüğünü, Derviş Eroğlu’nun da partinin aldığı kararlara saygı göstererek çaba harcadığını belirtti.

Özgürgün, “Şu anda Ulusal Birlik Partisi’nde olmayan bir belediyeyi almak için çaba harcıyoruz, Sertoğlu kaybettirilsin de Özgürgün de kaybedecek söylemlerine gerek yok, ben Sertoğlu’na güveniyorum ve yanındayım. Gelinen noktadan mutlu ve huzurluyum” dedi.

Ülke yönetiminin profesyonellik istediğini belirten Özgürgün, halka hizmet noktasında duygusal olunmayacağını belirtti.

Özgürgün, “Ülke yönetimi Özgürgün’ün gitmesini gerektiriyorsa gitsin, yol açılsın, ekonomik olarak iyiye gitsin. Hükümet kurma çalışmalarında resmi bir teklif almadım, bana ‘sensiz bir hükümet modeli arzu ediyoruz’ deselerdi ben yetkili kurullarımda bunu tartıştırmaya hazırdım, ben diye bir şey yok. Son sözü UBP yetkili kurulları söyler. Bunu dışarıdan biri söylerse UBP elbette buna itibar etmez” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde 20 parti amblemli ve 7 de destek verdikleri bağımsız aday bulunduğuna dikkat çeken Özgürgün, her bölgede iddialı olduklarını söyledi.