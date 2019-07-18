"Doğalgaz çatışma aracı olarak değil uzlaşı aracı olarak değerlendirilmeli"

Uluçay, adanın etrafında bulunan doğalgaz ve ekonomik değerlerin bir çatışma aracı olarak değil uzlaşı aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Dernek yetkilileri de hazır bulundu.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Dernek Başkanı Mustafa Işık, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin 45.yılında KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğe bağlı 10 şubeden üyerle birlikte etkinliklerde yer aldıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, 20 Temmuz etkinlikleri kapsamında konuk heyeti ülkede görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, böyle günlerde KKTC’nin daha kurumsal bir yapıya kavuşması,demokrasinin gelişimi ve ekonominin ilerlemesinin daha net görülebildiğini belirtti.

Üzerinden yıllar geçse de dünyadaki gelişmeler ile paralel olarak Kıbrıs Türkü’nün haklılığını yeniden görüldüğüne işaret ederek Kıbrıs adasında hakettikleri, en az Kıbrıslı Rumlar kadar Uluslararası konuma erişmek istediklerini söyledi.

Bu çerçevede Kıbrıs sorununa çözüm bulma adına yıllardır gayret gösterildiğini anımsatan Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen bu çalışmalara bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Bölgede çatışmanın değil de uzlaşının olmasını her zaman arzu ettiklerini dile getiren Uluçay, bu konuda her zaman yapıcı mesajlar vererek aynı yönde çağrılar yaptıklarını belirtti.

Sadece Kıbrıs adasının değil tüm Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinde bütün ülkelerin huzura kavuşup, gerilimden uzaklaşmasını arzu ettiklerini işaret eden Uluçay, yaşanan gelişmelerin Kıbrıs adasının jeostratejik konumun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Başkan Uluçay konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimine de çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Adanın etrafında bulunan doğalgazı ve ekonomik değerleri bir çatışma aracı olarak değil uzlaşı aracı olarak değerlendirelim. İşbiriliği içerisinde sadece adaya dönük değil bölge ülkeleri için de bu değeri yaratalım. Dünyanın barışına ve refahına hizmet edecek şekilde değerlendirmeye hazırız.

Kabulde Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu.