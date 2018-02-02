Tahsin Ertuğruloğlu, “Sayın Özersay’ın KKTC hassasiyetini ve Kıbrıs konusuna son derece vakıf olduğunu biliyorum. Eminim ki son derece kritik bir sürece girecek Kıbrıs konusunda bakanlıktaki arkadaşlarımızla önemli ve faydalı işler gerçekleştirecek. KKTC Dışişleri Bakanlığı emin ellerde”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı’nda görev değişimi yapıldı. Yeni Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görevi Tahsin Ertuğruloğlu’ndan devraldı.

Kudret Özersay törende yaptığı açıklamada, hükümetin belirleyeceği politikalar çerçevesinde, ülkenin ve Kıbrıs Türk halkının menfaatlerinin en iyi şekilde savunulacağını kaydederek, “Bundan kimse şüphe duymasın” şeklinde konuştu.

Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın ulusal davanın savunulmasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Özersay’ın KKTC konusundaki hassasiyetini biliyorum. KKTC Dışişleri Bakanlığı emin ellerde” yorumunda bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün saat 15.00’te Dışişleri Bakanlığı’na geldi. Özersay’ı bina kapısında bakanlık yetkilileri, makam odasının kapısında ise Ertuğruloğlu karşıladı.

İkili görev devir tesliminde basına kısa birer açıklama yaptı. Devir teslim sırasında, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ile Bakanlık Müdürü Kemal Köprülü da hazır bulundu.

ERTUĞRULOĞLU’NDAN “KUDRET BEY İYİ BİR DIŞİŞLERİ BAKANI OLUR’ YORUMU

İlk sözü alan Tahsin Ertuğruloğlu, “Kudret Özersay’ı görüşmecilik görevi yaptığı, Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi partilere brifing verdiği dönemde tanıdım. O günden beri çeşitli makamlarda, ‘Kudret Bey iyi bir Dışişleri Bakanı olur’ yorumu yaptım. Kısmet bugüneymiş” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın ulusal davanın savunulmasında önemli bir bakanlık olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, “Sayın Özersay’ın KKTC hassasiyetini ve Kıbrıs konusuna son derece vakıf olduğunu biliyorum. Eminim ki son derece kritik bir sürece girecek Kıbrıs konusunda bakanlıktaki arkadaşlarımızla önemli ve faydalı işler gerçekleştirecek. KKTC Dışişleri Bakanlığı emin ellerde” şeklinde konuştu.

“DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BENİM EVİM SAYILIR”

Çalışma arkadaşlarına da teşekkür eden Ertuğruloğlu, “Burası benim evim sayılır. Meslek hayatıma bu bakanlıkta başladım, yıllarca meslek memurluğu görevinde bulundum. Kısmet oldu buraya iki kez bakan oldum. Beraber çalıştığım arkadaşlarımdan son derece memnunum. Burada son derece profesyonel, ciddi ve disiplinli bir kadro var” dedi.

Ertuğruloğlu, Özersay’a yeni görevinde başarı diledi.

ÖZERSAY’DAN ERTUĞRULOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Görevi devralan Kudret Özersay ise, nezaketinden ve verdiği hizmetlerden ötürü Tahsin Ertuğruloğlu’na teşekkür etti.

“MAKAM DEĞİL, GÖREV…”

Dışişleri Bakanlığı personeline yabancı olmadığını kaydeden Özersay, “Burada, konuları itibarıyla çok çalıştığım, birlikte kafa yorduğum, vakit geçirdiğim, mesai yaptığım arkadaşlarım var” dedi.

“Umarım makam olarak değil bir görev olarak telaki ettiğimiz bu görevi ülkemizin ve halkımızın menfaatleri çerçevesinde en iyi şekilde yerine getiririz” şeklinde konuşan Kudret Özersay, “Gayemiz budur. Herkesin içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.

“ÜLKENİN VE HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNACAĞIZ. BUNDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Hükümetin belirleyeceği politikalar çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının ve ülkenin çıkarlarını savunacağından kimsenin şüphesi olmaması vurgusunda bulunan Özersay, bunu yaparken ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

ÖZERSAY, ERTUĞRULOĞLU’NU YOLCU ETTİ

Ertuğruloğlu ve Özersay yaklaşık yarım saat süreyle baş başa görüştü.

Ardından Özersay, Ertuğruloğlu’nu bakanlığın çıkış kapısına kadar yolcu etti. Kendisini bekleyen bakanlık bürokratları ve çalışanlarla vedalaşan Ertuğruloğlu, bakanlıktan şahsi aracıyla ayrıldı