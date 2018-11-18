DİSİ’den UBP’ye ziyaret

DİSİ, dün UBP’yi ziyaret etti. İki parti, bazı noktalarda farkı görüşleri olsa da yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve bunu devam ettireceklerini bildirdi

Güney Kıbrıs’tan Demokratik Seferberlik Partisi ‘nden (DİSİ) bir heyet dün Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve beraberindeki heyeti saat 10.00’da kabul etti.

UBP ile DİSİ, bazı noktalarda farkı görüşleri olsa da dün yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve bunu devam ettireceklerini açıkladı.

UBP ile DİSİ, yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrasında UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu birer kısa açıklama yaptı.

Konuşmaların ardından UBP Dışilişkiler Komitesi Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu ile DİSİ Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Charalambos Stavrides İngilizce, Türkçe ve Rumca olarak ortak açıklama okudu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirip, güzel bir toplantı yaptıklarını kaydetti. Bir araya gelip, görüşmenin ve karşılıklı saygı duymanın önemine vurgu yapan Tatar, yakın zamanda iade-i ziyarette bulunacaklarını söyledi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise konuşmasında, Tatar’ın da kendisi gibi Poli bölgesinden olduğunu ve köylerinin komşu olduğunu belirtti.

UBP Dışilişkiler Komitesi Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu İngilizce ve Türkçe olarak okuduğu ortak açıklamada, iki partin Kıbrıs sorunundaki mevcut durumu görüştüklerini kaydetti.

DİSİ ile farklı görüşleri olsa da yapıcı bir şekilde görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Hasipoğlu, yakın zamanda diyaloğa ve görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Hasipoğlu, bundan sonraki görüşmede kendilerinin Güney Kıbrıs’a giderek DİSİ’yi ziyaret edeceklerini kaydetti.