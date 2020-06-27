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"Dış politikada değişim zamanı geldi"

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Dış politikada değişim zamanının geldiğini ifade eden Hasipoğlu, “Federasyon Tek alternatiftir” zihniyetinin tamamen Rum tarafının çözüm iradesine bağlı olduğunu belirtti ve “Biz söyledik anlatamadık, belki Borell”in bu ziyaretiyle anlaşılmıştır” ifadesini kullandı

"Dış politikada değişim zamanı geldi"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell’in Kıbrıs’a yaptığı ziyarette, sadece Güney Kıbrıs yetkilileri ile görüşmesini haklı olarak eleştirdiği değerlendirmesinde bulundu.
Hasipoğlu, “Hepimiz siyasi hayatımızda bu kabul edilemez durumları yaşıyoruz. Sadece, artık klasikleşmiş ‘Tek Alternatif Federasyondur’ politikası, Kıbrıs Türk halkının menfaatine olacak şekilde, bir kez daha düşünülmelidir” dedi.
Dış politikada değişim zamanının geldiğini ifade eden Hasipoğlu, “Federasyon Tek alternatiftir” zihniyetinin tamamen Rum tarafının çözüm iradesine bağlı olduğunu belirtti ve “Biz söyledik anlatamadık, belki Borell”in bu ziyaretiyle anlaşılmıştır” ifadesini kullandı.
Hasipoğlu, meclis heyeti olarak Brüksel’e yaptıkları ziyaretlerde AB ekibinin kendilerini dinleyip, sorunlarını kaydettiklerini ancak iş icraata gelince Rum tarafının vesayeti altında olduklarını kaydetti.
Oğuzhan Hasipoğlu, şöyle devam etti:
“AB’ye göre, 2014 yılında söz vermesine rağmen, göre KKTC ile doğrudan ticaret yapılamamalı. AB’ye göre kapalı Maraş Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı, çünkü yasal devlet onlar. AB’ye göre Türkiye ve biz, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenlik haklarını ihlal etmemeli ve tek yanlı petrol faaliyetlerine son vermemiz gerekiyor.  Federasyonu tek alternatif görmek demek; bir gün çözüm olacak ve Maraş”ı o zaman açacağız demektir. Keza, Doğu Akdeniz”de petrol arama ve sondaj faaliyetlerinden yaralanma hakkımız, ancak federasyona dayalı bir çözümden sonra olabilecektir. Kaldı ki, bu konuda çözüm olmadan da arama faaliyetlerine ortak bir komite kuralım ve devam edelim şeklindeki paylaşıma dayalı önerimizi reddeden de yine Rum tarafı olmuştu. Zira yegane amaçları bizi müzakere masasında federasyon görüşür gibi oyalayıp, kendisi diğer devletlerle istediği anlaşmaları yapabilmektir.”

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