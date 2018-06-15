“Dini cemaatler, belediyeler için harekete geçti”

YKP, sağcı, ırkçı, siyasal İslamı kullanan dini cemaatlerin örgütlendiklerini ve farklı belediyelerin başkanlığını almak için harekete geçtiklerini belirtti

Yeni Kıbrıs Partisi yetkilileri, Belediye Emekçileri Sendikası’nı ve Sol Hareket’i ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, YKP’nin yerel seçimlere yaklaşımını aktardı.

Kanatlı, aday olanların isimleri ile sorunları olmadığını, bazı kişilerin seçilmesi halinde siyasal yaklaşımları ve geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan tecrübe ile zihniyetlerinden dolayı kaygı duyduklarını söyledi.

Kanatlı, geçmişte birçok kamusal kurumun “battı” denerek, özelleştirme adı altında peşkeş çekildiğini; bir süredir aynısının belediyeler için yapıldığını; bu söylemlerin arkasının suyun özelleştirilmesi ile başlayarak, diğer belediye hizmetlerinin özelleştirilmesinin gelmesinden kaygı duyduklarını kaydetti.

22 Ocak Afrika Gazetesi baskını ile belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığına şahit olunduğu; sağcı, ırkçı, siyasal İslamı kullanan dini cemaatlerin örgütlendiklerini, farklı belediyelerin başkanlığını almak için harekete geçtiklerinin tespitini yaptıkları için sol ilerici, demokratlardan oluşan bir blok seçeneği yaratmak için çeşitli bölgelerden adaylar gösterdiklerini savunan Kanatlı, çeşitli belediyelerde cemaatlerin kadrolaşmasının ciddi sorun olduğunu söyledi.

YKP olarak toplumu asimile edip, dönüştürmeye, dönüştüremediği yerde 22 Ocak baskınında olduğu gibi sindirmeye yönelik anlayışların karşında olmaya devam edeceklerini ifade eden Kanatlı, bu ortak hareketlerin bunu sembolize ettiğini belirtti.

Kanatlı, geçmişte Lefkoşa belediyesinde yolsuzluk, usulsüzlük ile ilgili birçok şeyin yaşandığını, bunlardan hesap sorulamadığı için benzerlerinin şimdi başka belediyelerde yaşandığını, kadroların şişirildiğini, ekonomik kaynakların kötü kullanıldığını kaydederek, benzer anlayışlar ve yaklaşımları olan adayların varlığının da YKP’nin çeşitli siyasi partilerle işbirliği içinde aday göstermesinde etkili olduğunu söyledi.

Kanatlı, toplumsal muhalefetin hesap sorulması için de birlikte hareket etmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.



