Derinya ve Aplıç, New York’ta gündemde

Derinya ve Aplıç konusunun Akıncı ile Anastasiadis’in Guterres’le olan görüşmelerinin gündeminde bulunacağı belirtildi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Vekili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yakın gelecekte sınır geçişlerine açılması planlanan Aplıç kapısındaki çalışmaları yerinde görmek amacıyla dün bölgeye gitti.

Vekaleten yürüttüğü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak da çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Atakan, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının araç ve yaya geçişlerine açılması ile ilgili, “Kıbrıs Rum tarafı hazır olduğunu bildirdiğinde, biz hazır olmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Atakan, Aplıç’taki incelemenin ardından Gemikonağı’nda bulunan Cengiz Topel Anıtı önündeki virajın, yol güvenliği açısında tehlike arz eder nitelikte olmaktan çıkarılması amacıyla yapılan çalışmaları denetledi.

Çalışmalar sonucunda söz konusu virajın mevcut 6 metre olan genişliği 8 metreye çıkartılacak, 400 metrelik bölümde 1000 tonluk asfaltlama ve ülke iklim şartlarına dayanıklı 1200 metre yol boya uygulaması yapılacak

Öte yandan Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Sınır Kapıları Guterres’e- İki Taraf da Genel Sekretere İyi Yüzünü Göstermek İstiyor” başlıklı haberinde, Rum Haber Ajansı KİPE’nin atıfta bulunduğu “bir kaynağın”, sınır kapıları meselesinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antoni Guterres’le olan görüşmelerinin gündeminde bulunacağını teyit ettiğini aktardı.

Gazete, Rum kesiminin, Anastasiadis-Guterres görüşmesi aracılığıyla BM’ye, kendisinin sınır kapılarının açılmasına hazır olduğunu temin etme niyetinde olduğunu ve bu şekilde BM Genel Sekreterinin son raporunda kayda geçirilenleri benimsediği ve uyguladığı mesajını iletmek istediğini de kaydetti.

KİPE’ye dayanarak, Rum kesiminin, Türk tarafının Derinya’daki nöbet kulübesini yerinden kaldırma niyeti olmadığını, aynı zamanda Türk tarafının Lefke/Aplıç kapısı için de teknik açıdan hazır olmadığı yönünde bilgilere sahip olduğunu iddia eden gazete, Rum kesimi açısından ise Derinya’nın hazır olduğunu, Aplıç’taki çalışmaların ise neredeyse tamamlandığını öne sürdü.

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da önceki gün yaptığı açıklamada sınır kapıları konusuna değindiğini de ekledi. Fileleftheros ise Akıncı’nın sınır kapılarıyla ilgili açıklamasına “Sınır Kapılarıyla İlgili Mazeretler” başlığıyla yer verdi.

Haravgi gazetesi de “Sınır Kapıları da BM Genel Sekreteriyle Yapılacak Görüşmelerde” başlıklı haberinde, KİPE’nin atıfta bulunduğu bir kaynağın “her şeyin bu görüşmelere bağlı olacağını söylediğini” iletti.



