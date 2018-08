“ Derinya ve Aplıç kapıları en kısa sürede açılacak"

Özersay, “ Derinya ve Aplıç kapılarının mümkün olan en erken zamanda açılması yönünde hükümet olarak irademiz nettir. Her iki kapının da yakında açılabileceğini düşünüyorum. Hükümetimiz Aplıç’ta da, Derinya’da da gerek muhaceret ve gümrük gerekse diğer konularda adımlar atmaktadır, süreç devam ediyor” dedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “Derinya ve Aplıç kapılarının mümkün olan en erken zamanda açılması yönünde hükümetin iradesinin net olduğunu yineledi. Özersay, Derinya ve Aplıç Sınır Kapıları ve ABD Kara Kuvvetleri Komutanı’nın Güney Kıbrıs ziyareti ile ilgili BRT’nin sorularını yanıtladı.

Özersay, “ Derinya ve Aplıç kapılarının mümkün olan en erken zamanda açılması yönünde hükümet olarak irademiz nettir. Her iki kapının da yakında açılabileceğini düşünüyorum. Hükümetimiz Aplıç’ta da, Derinya’da da gerek muhaceret ve gümrük gerekse diğer konularda adımlar atmaktadır, süreç devam ediyor” dedi. Kudret Özersay, “ Bu konularda birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız. Hükümet olarak biz her iki kapının da açılarak ekonomik ilişkilerin gelişmesini önemsiyoruz ve destekliyoruz. Ekonomi ile bağlantılı konularda uygulamada Kıbrıs Rum tarafının türlü engellemelerine maruz kalmamıza rağmen biz iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin hem diyaloğa hem de karşılıklı güvene katkı yapacağını düşünüyoruz” diye konuştu . Özersay, “ Aplıç sadece Lefke’de yaşayan insanlarımıza değil, bölgenin güneyinde yaşayan Kıbrıslı Rumlara da türlü yararlar sağlayacak. Aynı durum Mağusa bölgesi esnafı için de geçerlidir. Zaman zaman Derinya’dan bazı Kıbrıslı Rumların karşı çıkışlarını basından takip ediyoruz. Bu karşı çıkışların makul bir dayanağı olduğunu düşünmüyorum. Bahaneler yaratmadan her iki kapının da açılması için Kıbrıs Rum tarafının da olumlu yaklaşım ortaya koymasını temenni ediyorum” diye ekledi…

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Miller’in Güney Kıbrıs’a yaptğı ziyaretle ilgili soru üzerine de Özersay, “ ABD Askeri Yetkililerinin ziyaretini yakından takip ettiklerini söyledi… Özersay “Türk-Amerikan ilişkilerinde bu güne kadar olmadığı kadar çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. ABD Başkanı’nın dünyadaki askeri ve ekonomik ilişkilerde var olan göreceli istikrarı bozmak pahasına çok sayıda devlet ile adeta kapışırcasına yaptırım uygulama yoluna gitmesi, üstelik bunu bu kadar yıllık müttefiki olan NATO üyesi Türkiye’ye de yapmaya kalkışması kabul edilebilir değildir. Umarım ABD yetkilileri tam olarak ne şekilde bir noktaya varacağı belirsizliğini koruyan Türk-Amerikan ilişkilerinin mevcut halinden hareketle, Kıbrıs’ta dengeleri değiştirecek bir hamle yapmaya kalkışmazlar. ABD dış politikası öngörülebilir olmaktan çıktı, bunu hepimiz görebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile bu gelişmeler konusunda sürekli istişare halindeyiz” ifadelerini kullandı