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“Derhal bir kriz merkezi oluşturulması gerek"

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Erhürman, “Kaç gündür söylüyoruz. Dün gece ve bu sabah gelen haberlerden sonra artık daha fazla beklemeye tahammül kalmadı. Derhal bir kriz merkezi oluşturun. Bu merkez tek merkez olacak” ifadesini kullandı

“Derhal bir kriz merkezi oluşturulması gerek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “derhal bir kriz merkezi oluşturulması gerektiğini” belirtti.

Erhürman, “Kaç gündür söylüyoruz. Dün gece ve bu sabah gelen haberlerden sonra artık daha fazla beklemeye tahammül kalmadı. Derhal bir kriz merkezi oluşturun. Bu merkez tek merkez olacak” ifadesini kullandı.

Anamuhalefet lideri Erhürman, sosyal medyadan paylaştığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Parti, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin sağlık alanındaki uzmanlar, polisin, sivil savunmanın birer yetkilisi, yerel yönetimler için Belediyeler Birliği’nden ve İçişleri Bakanlığı’ndan birer yetkili ve ihtiyaçlı insanlarımızın gereksinimlerini karşılayacak kurum ve kuruluş temsilcileri bu merkezde görev yapacak. Burada üretilen kararlar gerektiğinde telefonla bakanlarla iletişim kurulmak suretiyle derhal uygulanacak. Konuyla ilgili açıklamalar da bu merkezin sözcüsü tarafından, düzenli ve sürekli olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Koordinasyonsuzluğa, organizasyon bozukluğuna, yapılması gereken uygulamalarda gecikmeye tahammülümüz yok”

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