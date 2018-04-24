"Deport kararları keyfi yapılıyor"

Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta Şansal’ın deport kararının kaldırdığına işaret eden Arıklı, deport işleminin keyfi olarak uygulandığını savundu

Meclis Genel Kurul’da ilk olarak Genel Kurul’a sunuşlar yapıldı.

Bu bölümde Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın TBMM’de temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya yapacağı ziyarete ilişkin kararı okundu. Buna göre Teberrüken Uluçay başkanlığında bir heyet TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’la görüşmek üzere 25-27 Nisan arasında Ankara’yı ziyaret edecek.

Ardından, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası’nın; İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereleri oylanarak kabul edildi.

ARIKLI

Meclis İç Tüzüğünün 62. maddesi uyarınca söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Barbaros Şansal’ın deport kararı hakkında konuştu.

Şansal’ın adaya girerken uyuşturucuyla yakalandığını, yasalara göre cezasını çektikten sonra deport edilesi gerektiği halde bunun uygulanmadığını savunan Arıklı, Şansal’ın gündem olan sosyal medya paylaşımının ardından deport işleminin gerçekleştirildiğini anlattı.

Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta Şansal’ın deport kararının kaldırdığına işaret eden Arıklı, deport işleminin keyfi olarak uygulandığını söyledi.

Bu bağlamda örnekler veren Arıklı, deport kararları nedeniyle bazı aileler bölünürken, Şansal için gerçekleştirilen uygulamanın bu kişiler için yapılmadığını savundu.

Arıklı konu hakkında Ombdusman kararına da işaret etti.

Bu konudaki yasa uyarınca, deport konusunda karar verme yetkisinin Bakan’ın ya da onun yetki verdiklerinin inisiyatifine bırakılmış durumda olduğunu dile getiren Arıklı, “Deport dolayısıyla mağdur olan kişilerle ilgili komite oluşturup, ilgili kişilerin dilekçelerinin incelenmesi gerekmiyor mu?” diye sordu.

Arıklı ayrıca verdiği örneklerle ilgili gerekli araştırmaların yapılmasını kendileriyle bilgi paylaşılmasını istedi.

AKANSOY

Bunun üzerine söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy, Şansal’la herhangi bir tanışıklığı olmadığını, kişiye özel bir muamele yapılmadığını, daha önce aynı suçu işlememiş olması, eser miktarda uyuşturucuyla yakalanmış olması ve ülkede yatırımı bulunması nedeniyle deport kararının kaldırıldığını anlattı.

Akansoy kriterlerin daha katı şekilde belirlenmesi; istismara ve yoruma yer bırakılmaması gerektiğine katıldığını belirtti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Barbaros Şansal’ın durumuyla ilgili bilgi verip, ilgili yasaya işaret ederek, “Şansal’ın deport kararının iptal edildiğini ancak daha sona yeni suç işlenmemesine ve önceki karar iptal edilmemesine rağmen Şansal hakkında aynı konuyla ilgili deport kararı alındığını” anlattı.

Baybars, bakanlık neden şu an bu kişiyle ilgili karar üretiyor sorusu üzerine konuyla ilgili YİM’de dava açılmış durumda olduğuna işaret ederek, Savcılık görüşünün 2017’deki deport kararının yasaya aykırı olduğu yönünde olduğunu anlattı.

İlgili dosyayı incelemeleri sonucu 2017’deki deportun yasaya aykırı olduğunu kendilerinin de tespit ettiğini anlatan Baybars, kendi kendilerine sıralama yaparak önceliği bu şahısa vermediklerini vurguladı.

Yasaklı göçmen konusunda keyfilikle hareket edilmediğini, bunun takdir hakkını kullanmak olarak görülebileceğini dile getiren Baybars, Arıklı’nın bahsettiği konularda kendisine daha önce belirttiği gibi ilgili kişilerin dilekçede bulunabileceğini anlatarak, İçişleri Bakanlığı olarak tüm meseleleri başvuru yapılması halinde değerlendirdiklerini kaydetti.