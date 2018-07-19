Denktaş'tan Akıncı'ya yöntem değişikliği önerisi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya müzakerelerle ilgili bir yöntem değişikliği konusunda öneride bulunduklarını, görüşlerini aktardıklarını açıklayan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, tıkanıklıkları aşmak için mevcut hareketsizliğin en aleyhlerine unsur olduğunu da görerek Akıncı’ya açılım düşüncelerini aktardıklarını söyledi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya müzakerelerle ilgili bir yöntem değişikliği konusunda öneride bulunduklarını, görüşlerini aktardıklarını açıkladı.

Tıkanıklıkları aşmak için mevcut hareketsizliğin en aleyhlerine unsur olduğunu da görerek Akıncı’ya açılım düşüncelerini aktardıklarını söyleyen Denktaş, şu an için bu konuda basına açıklama yapmanın doğru olmadığını düşündüğünü belirtti.

Denktaş, bunu birkaç ay sonra yeniden gündeme getirip daha sıcak bir tartışma ortamı da yaratabileceklerini de kaydetti.

Denktaş, süreç bu yöntemle devam ettiği sürece zaman kaybından ve gidip gidip duvara toslamaktan, belirsizliğin Kıbrıs Türk halkı için devamının onaylanmasından başka bir sonuç çıkmayacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunu için görevlendirilen BM Genel Sekreteri Geçici Danışmanı Jane Hall Lute ile pazartesi yapacağı görüşme öncesinde parti başkan ve temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında DP Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmesi sonrasında basına açıklama yapan Serdar Denktaş, görüşme süreçlerinin 50’nci yılına girildiğini ve Kıbrıs Türk tarafının attığı adımlar dışında herhangi bir ilerleme olmadığını söyledi.

“Yine birileri nabız yoklamak için adaya geliyor, yine nabız yoklamak için tam şu durduğumuz noktadan liderler açıklama yaparken, şu kapının içerisinde durup elindeki küçük kalemi gösterip ‘ben duvardaki sineğim’ dendikten sonra içine girdiğimiz süreçleri de unutmadık” diyen Denktaş, Rum tarafının isteksizliği ve üçüncü ülkelerin Rum tarafının bu isteksizliğine çanak tutmasının hep akıllarının bir kösesinde tutmaları gereken unsurlar olduğunu belirtti.

Denktaş, 50 yıldan sonra kendilerinin anladığını artık dünyanın da anlamasını beklemeleri ve talep etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bir yöntem değişikliği önerdiklerini kaydeden Denktaş, Lute’un adada temaslar yapacağını, bunların sonucunda BM Güvenlik Konseyi’ne bir rapor sunulacağını, bu sürecin birkaç ayı alacağını düşündüklerini anlattı.

Bunun ardından artık bir başka yöntemi tartışma dönemi başlayabileceğini ifade eden Serdar Denktaş, bunu önce kendi içlerinde, ardından da Türkiye ve tüm dünya ile konuşmaları gerektiğini söyledi.

Denktaş, 50 yıl her şeyin denendiğini ifade ederek, “Bu 50 yıldan sonra aynı yöntemle götüreceksek bu işleri bir elli yıl daha kaybederiz, ama bir yere varamayız, istediğimiz bu mu hayır, dünyanın beklediği ve istediği bu mu, bunun cevabını da onlar verecek” diye konuştu.