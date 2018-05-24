banner107
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
49 0
20 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
166 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
432 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
93 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
366 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
33 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
banner82
banner147

"Değirmenlik Belediyesi'ni çağdaş belediyecilik anlayışıyla ileriye taşıyacağız"

banner27

Gaziköy'ü ziyaret ederek, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerle ilgili projeleri paylaşan Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler, bölgeye son 12 yıldır verilen hizmetleri çağdaş belediyecilik anlayışıyla ileriye taşıyacaklarını vurguladı

"Değirmenlik Belediyesi'ni çağdaş belediyecilik anlayışıyla ileriye taşıyacağız"
banner137

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve ekibi dün ziyaret Gaziköy’ü ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerle ilgili projeleri paylaşan Karavezirler, bölgeye son 12 yıldır verilen hizmetleri çağdaş belediyecilik anlayışıyla ileriye taşıyacaklarını vurguladı. 

Karavezirler, CTP’nin yerel yönetim politikaları kapsamında, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla bölgeyi sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yeniden tasarlayacaklarını belirtti.

DAHA YEŞİL BİR MESARYA 

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler, bölgedeki mandıralarla ilgili sorunun göreve gelir gelmez ele alınacağını kaydederek, gerekli çalışmaların hazır olduğunu sözlerine ekledi. 

Kalvanize borularla su alan Gaziköy halkına sağlıklı su ulaştırmak adına boruların değişeceğini ifade eden Karavezirler, çiftçilikle uğraşan köy sakinleri için büyük sorun olan ova yollarının da ivedi şekilde stabilize malzemeyle tamamlanacağını kaydetti. 

“Daha yeşil, daha çevreci bir Mesarya” diyen Karavezirler, doğal güzelliklerin korunarak köyün kalkınması için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.