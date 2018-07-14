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“Darbecilerin hiçbir demokraside yeri yok”

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 15 Temmuz gecesini “Dünya demokrasi tarihine altın harflerle kazınan bir destan” diye niteleyerek, darbecilerin hiçbir demokraside yeri olmadığını kaydetti

“Darbecilerin hiçbir demokraside yeri yok”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 2 yıl önce 15 Temmuz’da yeni bir tarih yazıldığını ve Türk milletinin, hainlerin Türkiye’ye kurduğu tuzaklara izin vermediğini kaydetti.
Arıklı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'deki darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Arıklı, 15 Temmuz gecesini “Dünya demokrasi tarihine altın harflerle kazınan bir destan” diye niteleyerek, darbecilerin hiçbir demokraside yeri olmadığını kaydetti.
“KANBAY'IN İKAZLARI GÖZDEN KAÇIRILMAMALI”
Arıklı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına dikkat çekerek, “Sayın Kanbay'ın açıklamaları dikkatle irdelenmeli, ikazları gözden kaçırılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
KKTC'de hükümetin FETÖ konusunda işbirliği yapması ve gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, Büyükelçi Kanbay'ın işaret ettiği terör yasası ve telefon dinleme konularının suistimal edilmemesi gerektiğini belirtti.
Arıklı şöyle devam etti:
“Bu konu suiistimal edilmemeli. Yasalar düzenlenerek süreçler hızlandırılmalı. Terör yasası istemek kötü değildir. Terör faaliyetlerinde bulunanları dinlemek izlemek kötü bir şey değildir. 
Bazı çevrelerin terör yasası istemeyi, terör faaliyetlerine bulaşanları dinlemeyi içişlerimize karışmak olarak lanse ettiğini görüyoruz. Bu tamamen çarpıtmadır. 
Kuzey Kıbrıs, terör faaliyetlerinin veya yandaşlarının arka bahçesi olmamalıdır. Bizler, hukuksal olarak atılacak adımlarla bu sürecin çözüleceğine inanıyoruz”. 
Arıklı, Kıbrıs Türk halkını yarın yapılacak anma etkinliklerine davet ederek, “Bizler, her zaman darbelerin olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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