Cumhuriyet Meclisi yarın olağanüstü toplanacak

Bakanlar Kurulu, ekonomideki son gelişmeler ve alınacak tedbirlerle ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni olağanüstü toplanmaya çağırdı.

Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantısı yarın olacak. Toplantının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden ve Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Meclis İçtüzüğünün 60’ıncı maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ekonomideki son gelişmeler ve alınacak tedbirlerle ilgili Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verdi.

9’uncu dönem birinci yasama yılını tamamlayan Genel Kurul yaz tatiline 25 Haziran’da girmişti.