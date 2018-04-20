Cumhurbaşkanlığı’nda 3,5 saatlik toplantı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantı saat 17.15 sıralarında tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yaklaşık 3,5 saat süren bugünkü görüşmelerin ardından basına herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun baş başa görüşmesiyle saat 13.45 sıralarında başlayan Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmeler, Akıncı ve Çavuşoğlu’nun heyetlerinin de katılımıyla çalışma yemeğinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Çavuşoğlu, saat 15.00 sıralarında Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya, Akıncı ve Çavuşoğlu’yla birlikte, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Görüşmelerde TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın da eşlik ettiği TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’den yarın ayrılacak