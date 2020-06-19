"“Cumhurbaşkanlığı seçimi sonbahar öncesinde tamamlanmalı"

Sonbaharda yaşanması olası ikinci dalga korona virüs salgını nedeniyle seçimin erkene alınmasının halkın sağlığı için de, ekonominin geleceği için de yararlı olacağına inanç belirten Akıncı, “Temmuz-Ağustos ile Eylül Ekimi kıyaslarsak Ekim’de bir seçimin Ağustos’taki seçime oranla daha riskli olabileceği ortadadır” şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonbahar öncesinde tamamlanmasının doğru olacağına inanıyorum. Seçimin 16 Ağustos’ta, ikinci tur olacaksa da 23 Ağustos’ta yapılması görüşümü iktidarla ve muhalefetle paylaştım” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde 11 Ekim olarak belirlenen seçim tarihinin ancak Cumhuriyet Meclisi’nde alınacak kararla değişebileceğine işaret eden Akıncı, “Önerime sıcak bakanlar da oldu ama Meclis’te çoğunluğu oluşturan partiler buna sıcak bakmadıklarını duyurdu… Bu konuyu kendi gruplarında değerlendirmelerini salık verdim” açıklamasında bulundu.

Sonbaharda yaşanması olası ikinci dalga korona virüs salgını nedeniyle seçimin erkene alınmasının halkın sağlığı için de, ekonominin geleceği için de yararlı olacağına inanç belirten Akıncı, “Temmuz-Ağustos ile Eylül Ekimi kıyaslarsak Ekim’de bir seçimin Ağustos’taki seçime oranla daha riskli olabileceği ortadadır” şeklinde konuştu.

Akıncı, “Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemde kaldığı sürece, Cumhurbaşkanı ile hükümet, hükümetle muhalefet ve hatta hükümetin kendi içinde var olan sıkıntı devam edecek” açıklamasında da bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün siyasi parti başkanlarıyla seçim tarihi gündemli bir toplantı yaptı.

“TOPLUM SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILMAYACAKSA….”

Akıncı, toplum sağlığı tehlikeye atılmayacaksa seçimin daha erken bir tarihe alınmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

Mustafa Akıncı, mart ayında korona virüs vakalarının KKTC’de de görülmesiyle salgın riskine karşı seçimlerin ertelendiğini anımsattı.

“HALK SAĞLIĞI İÇİN SIKINTI YARATMAYACAK EN ERKEN TARİHTE SEÇİMİ YAPALIM GÖRÜŞÜNÜ BİRKAÇ KEZ SESLENDİRDİM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, ertelemenin bir yıl yerine 6 ay olmasının tercih edildiğini, hukuk dünyasının seçimsiz geçecek dönemin mümkün olunduğunca kısa tutulmasının yararı üzerinde durduğunu kaydederek, “Ben de aynı görüşü paylaştım, halk sağlığı için sıkıntı yaratmayacak en erken tarihte seçimi yapalım görüşünü birkaç kez seslendirdim” dedi.

KKTC’de iki ayı aşkın süredir korona virüs vakası görülmediğini ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün sonbahar için uyarı yaptığını kaydeden Akıncı, “Seçimleri sonbahar öncesi tamamlamanın doğru olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“SEÇİM GÜNDEMDE KALDIĞI SÜRECE….”

Akıncı, seçimin yapılarak gündemden düşürülmesinin ekonomi için de yararlı olacağını vurguladı.

Siyasi gerginliğe de işaret eden Akıncı, “Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemde kaldığı sürece Cumhurbaşkanı ile hükümet, hükümetle muhalefet ve hatta hükümetin kendi içindeki sıkıntı devam edecek” şeklinde konuştu.

Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu’nun tarihin erkene alınmasının bir sorun yaratmayacağı görüşünü açıkladığını, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik’in Meclis’te tarihi erkene çekecek bir karar üretilirse seçim takviminin şekillendirilebileceğini belirttiğini kaydetti.

Akıncı, önerisini parti liderlerine sunduğunu, haziran sonuna kadar mecliste bir karar üretilirse, takvimin 45 gün olarak düzenlenerek seçimin ilk turunun 16 Ağustos’ta, ikinci turunun 23 Ağustos’ta yapılabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Buna sıcak bakanlar oldu ama Mecliste çoğunluğu oluşturan partiler buna sıcak bakmadıklarını duyurdu. Bu konuyu kendi gruplarında değerlendirmelerini salık verdim” dedi.

1 Temmuz’da açılıma gidileceğini, bu açılımın kontrollü ve kademeli yapılmasının doğru olacağını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yeni bir bulaş arzu etmiyoruz. Böylesi bir tehlikeyi bertaraf etmek için son derece dikkatli olmak gerekiyor. Bu konuda açılım yaparken dikkatli olunmalı… Temmuz-ağustos ile eylül-ekimi kıyaslarsak ekimde bir seçimin ağustostaki seçime oranla daha riskli olabileceği ortadadır. Bu önerinin doğru bir öneri olduğu kanaatini sürdürüyorum. Ama tabi ki Meclis kararı ile alınan 11 Ekim tarihi, yine meclis kararı ile değişebilir” şeklinde konuştu.