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Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim'e ertelendi

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Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim'e ertelendi

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e ertelendi. Eğer ikinci tur olacaksa seçim 18 Ekim’de yapılacak. Cumhurbaşkanı yeniden seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevine devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimin ertelenmesine yönelik oy birliği aldığı kadar Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin onayına sunuldu.

41 evet, 2 ret oyuyla karar oy çokluğu ile kabul edildi. Ret oyları Yeniden Doğuş Partisi’nden geldi.

Oylamaya geçilmeden önce Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu konuşma yaptı, daha sonra Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, siyasi parti başkanları ve temsilcileri de söz aldı.

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