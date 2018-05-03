banner107
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
29 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
74 0
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
38 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
390 2
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
61 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
598 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
281 0
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
247 0
banner82
banner147

Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıda hükümet ortakları bilgilendirildi

banner27

Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıda hükümet ortakları bilgilendirildi
banner137

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, hükümette yer alan siyasi partilerin başkanlarıyla toplantısı saat 12.00’de sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve 10.20’de başlayan toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrasında basına herhangi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığı’nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş katıldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.