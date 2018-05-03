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Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıda gözler Özgürgün'ü aradı

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Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıda gözler Özgürgün'ü aradı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, hükümette yer alan siyasi partilerin başkanlarıyla toplantısı saat 12.00’de sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve 10.20’de başlayan toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrasında basına herhangi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığı’nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş katıldı.

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