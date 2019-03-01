“Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmak için henüz erken”

2020’de yer alacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusu karşısında Akıncı, adaylık yarışının tartışmalarının kızıştırılmasının yarar sağlamayacağını, 14 aylık sürede yapılacak çok iş bulunduğunu bunu gündeme getirmenin hiç de yeri olmadığını söyledi.

“Yeri ve zamanı geldiğinde bunu değerlendireceğim” diyen Akıncı, adaylık konusunda kesin bir şey söylemenin çalışmaları sıkıntıya sokacağına inandığını söyledi.

İşbirliği modeli önerisiyle ilgili olarak da Akıncı, Dışişleri Bakanının söz ettiği işbirliği modelini kendisinin yıllardır, Lefkoşa Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yaptığını, bunların yeni şeyler olmadığını, bunların sürdürülmesinin gerektiğini ama doğal gaz konusunda yaşananların ortada olduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının işbirliğine yaklaşmadığını söyledi.

Akıncı, Kıbrıs Rum Kesmi ile işbirliklerine kapalı olmanın söz konusu olmadığını ancak statükonun devam etmesi ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Kıbrıs Cumhuriyetinin tek temsilcisi olarak hareket etmesi konusunda adım atılmamasına razı olamayacağını vurguladı.