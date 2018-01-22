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Cumhurbaşkanı, parti başkanlarıyla yarın görüşecek

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Cumhurbaşkanı, parti başkanlarıyla yarın görüşecek
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşüyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Akıncı, saat 10.00’da UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 10.30’da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 11.00’de HP Genel Başkanı Kudret Özersay, 11.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12.00’de DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve 12.30’da da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul edecek.

Akıncı’nın, 7 Ocak Erken Genel Seçimi’nde Meclis’e giren 6 siyasi partinin yetkilileriyle ayrı ayrı yapacağı görüşmelerin ardından hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

Anayasa’nın 106’ncı maddesine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verebilir.

Bakanlar Kurulunu kurma görevi alan her milletvekili, bu görevini en geç on beş gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü. 

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından milletvekilleri 15 Ocak Pazartesi günü mazbatalarını almış, Başbakan Özgürgün 19 Ocak Cuma günü UBP-DP hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunmuştu. Akıncı da, yeni hükümet kuruluncaya kadar hükümetten görevini sürdürmesini istemişti.

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