"Cumhurbaşkanı'na UBP'ye görevlendirme yapması için yazı vereceğiz"

Koalisyon hükümeti oluşturma için görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları bugün yeniden biraya geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, saat 16.00’da TDP Genel Merkezi’nde buluştu.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında parti başkanları basına açıklamada bulundular.

Yapılan görüşmelerin kararlılık ve iyi niyet içinde sürdüğünü söyleyen TDP Genel Başkanı Özyiğit, yarın heyetlerin yeniden bir araya geleceğini ifade etti.

Özyiğit, sürecin hızlanması için dört parti olarak Cumhurbaşkanı Akıncı'ya UBP'ye hükümet kurması için görevlendirme yapması için yazı göndereceklerini belirterek, bunun süreci hızlandırmak için yapılacağını söyledi.