banner107
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
74 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
20 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
13 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
19 0
15 0
Bu ne saygısızlık?
Bu ne saygısızlık?
79 0
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
35 0
Rehabilitasyon Merkezi’ne katkı
Rehabilitasyon Merkezi’ne katkı
14 0
banner82
banner147

Cumhurbaşkanı, hükümet ortaklarıyla görüşecek

banner27

Cumhurbaşkanı, hükümet ortaklarıyla görüşecek
banner137

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  yarın Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme saat 11:00’de Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.