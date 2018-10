Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar, ve hükümet ortaklarıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşmesi ve gerçekleştirdiği diğer temaslarla ilgili olarak önümüzdeki hafta hükmet ve Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerine bilgi verecek.



Cumhurbaşkanı Akıncı, gelecek hafta ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı da kabul edecek.



Cumhurbaşkanı, Özel Temsilci Spehar ile 9 Ekim Salı günü saat 11.00’de, hükümet ortaklarıyla ise aynı gün saat 14.00’de görüşecek. Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te temsil edilen muhalefet partileriyle toplantısı ise 10 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da.



AKINCI-SPEHAR GÖRÜŞMESİNİN GÜNDEMİ DERİNYA VE APLIÇ KAPILARININ BİR AN ÖNCE AÇILMASI...



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Elizabeth Spehar ile görüşmesinde Derinya ve Aplıç kapılarının bir an önce açılabilmesi için son hazırlıkları ele alması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’nun yapıldığı New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yanında Avrupa Birliği’nin Dışilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’la da görüşmüştü.