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Cumhurbaşkanı Akıncı, pazartesi sabahı New York'a gidecek

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Cumhurbaşkanı Akıncı, pazartesi sabahı New York'a gidecek
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, pazartesi sabahı New York'a gitmek üzere adadan ayrılacak. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeden ayrılmadan önce saat 08.15’te Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı da düzenleyecek. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle gerçekleştireceği New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Akıncı’nın, temaslarını tamamlamasının ardından 2 Ekim Çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor. 
Cumhurbaşkanı Akıncı'ya New York temasları sırasında Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcüsü Barış Burcu eşlik edecek.

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