"CTP yarından itibaren mücadeleye devam edecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman az önce şu ana kadar ortaya çıkan seçim sonuçlarını Parti Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasıyla değerlendirdi. Erhürman, ortaya çıkan sonuca saygı duyduklarını ve yarından itibaren yeni bir sayfa açılacağını kaydetti. Erhürman, CTP için mücadelenin yarından itibaren yükselerek devam edeceğini kaydetti.

"Sonuçlar gelmeye devam ediyor. Elimize ulaşmaya başlayan sonuçlar yüzde 60’ı ortaya çıkmış görünüyor. Bu sonuçlara göre UBP birinci, CTP de 2. Parti gibi görünüyor. Tabloyu daha net görmek için yarın sabahı görmek gerekecek. Sonuçlar böyle olduğuna göre halkımızın kararına sonsuz saygı duyduğumuzu açıklamak isterim. Arzu ettiğimiz bir sonuç değildi ama CTP olarak 47 yıllık bir partiyiz ve bu yıl içinde partimizin iniş ve çıkışları oldu. Bu seçimde halkımızın takdiri bu yönde oluştu ve bizim açımızdan mücadele devam ediyor. Ülkede hakim olan sistem gelecek kuşaklara hak ettikleri bir ülke bırakacak bir sistem değil. CTP için mücadele yarın sabahtan itibaren daha da yükselerek devam edecek. Bizim için herhangi bir şeyin bitişi değil, hatta bir başlangıçtır. Biz sol bir partiyiz. İniş çıkışlardan gerekli dersleri çıkarmış bir partiyiz. Mücadelenin bir evresinin kapanıp yeni bir evresinin başladığı bir durumdur. Seçim öncesi söylediğimiz gibi haysiyet için, adalet için, üreterek var olmak ve halkın hak ettiği insan onuruna yaraşır kamu hizmetlerinin verilmesi için mücadelemiz devam edecek. Nerede olursak olalım CTP’nin ideallerinden hiçbir şey değişmez. Şu ana kadarki değerlendirmelerimiz bunlar..."