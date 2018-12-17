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CTP kuruluş yıldönümü resepsiyonunu iptal etti

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CTP kuruluş yıldönümü resepsiyonunu iptal etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “birlik, mücadele, dayanışma” ilkeleri çerçevesinde 48’inci yaşına ulaşan partinin yeni nesillere aydınlık bir gelecek bırakmak için, dün olduğu gibi bugün de yılmadan çalışmaya ve Kıbrıs’ta ve dünyada barışı hakim kılmak için verdiği mücadeleyi aynı inançla sürdürmeye devam edeceğini söyledi. 

Sorakın, CTP’nin kuruluşunun 48. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıslı Türklerin 1970 yılında kurmuş olduğu ilk siyasi parti olan Cumhuriyetçi Türk Partisinin yaklaşan 27 Aralık gününde onurlu mücadelesinin 48’inci yılını geride bırakmaya hazırlandığını kaydetti.

ACI OLAYLAR NEDENİYLE YILDÖNÜMÜ RESEPSİYONU İPTAL EDİLDİ

Sorakın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Güçlü köklerine dayanarak geleceğe güvenle yürüyen, 48 yıldır barışın, adaletin, demokrasinin ve Kıbrıs Türk toplumunun varlığının ve haklarının garantisi olan Partimiz, eşitlikçi, adil bir düzen yaratmak için ilerici tüm kadrolarıyla görevini sürdürmeye devam etmektedir.

48’inci yılını kutlamaya hazırlanan Cumhuriyetçi Türk Partisi, son dönemde yaşadığımız can kayıplarıyla sonuçlanan acı olaylar nedeniyle, her yıl 27 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği geleneksel kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu bu yıl iptal etme kararı almıştır. Geleneksel CTP Piyangosunun bu yılki çekilişi ise 27 Aralık tarihinde mesai saatleri içinde tasdik memuru huzurunda gerçekleştirilecektir.”

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