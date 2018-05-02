banner107
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
27 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
321 1
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
58 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
568 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
262 0
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
215 0
Nisan Şakası nefes kesti
Nisan Şakası nefes kesti
36 0
Ömür Gedik coşkusu
Ömür Gedik coşkusu
206 0
banner82
banner147

CTP Girne Belediye Başkan adayını belirledi

banner27

CTP Girne Belediye Başkan adayını belirledi
banner137

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 24 Haziran’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik belediye başkan adayı belirleme çalışmalarında sona yaklaştı. Seçimlerde 16 bölgede belediye başkan adayı gösterecek olan CTP, önceki gün Birol Karaman'ın Girne Belediye Başkan adaylığını onayladı.

Buna göre belirlenmiş belediye başkan adayları şöyle:

Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkan adayı Hulisi Manisoy, Akıncılar Belediye Başkan adayı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif, Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, Dipkarpaz Belediye Başkan adayı Suphi Coşkun, Yeni Boğaziçi Belediye Başkan adayı Sertaç Yalçın, Mehmetçik Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.