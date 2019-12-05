CTP Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir önceki Parti Meclisi tarafından alınan “partinin aday göstermesi” kararını teyit etti.

CTP’den yapılan açıklamada, parti tüzüğüne göre tamamlanması gereken sürecin devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde Genişletilmiş Parti Meclisi’nin toplanacağı ve seçimlere katılacak adayın açıklanacağı bildirildi.