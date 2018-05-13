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CTP bazı üyeleri ihraç ediyor

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CTP bazı üyeleri ihraç ediyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), parti tüzüğüne uymayan bazı üyeleri hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin işlemleri başlattığını açıkladı.

CTP'den yapılan açıklama şöyle: 

"Cumhuriyetçi Türk Partisi, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlerde aday olacak belediye başkan adaylarını parti tüzüğü gereği belirlemiş ve ilgili tarihlerde ilan etmiştir. Nitekim, Partimizin Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif, Akıncılar Belediye Başkan adayı Hasan Barbaros, Alayköy Belediye Başkan adayı Hulusi Manisoy, Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, Dipkarpaz Belediye Başkan adayı Suphi Coşkun, Geçitkale Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Mehmetçik Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Yeni Boğaziçi Belediye Başkan adayı Sertaç Yalçın olarak belirlenmiştir.

Parti tüzüğümüzün ilgili maddelerine göre, ‘Seçimlerde parti oluru olmaksızın bağımsız aday olmak, diğer partilerin veya adayların propagandasını yapmak veya parti aleyhine çalışmak’ parti üyesinin üyelik kaydının silinmesi ve parti ile olan tüm ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğuran en ağır disiplin cezası olan ‘kesin ihraç’ cezası ile cezalandırılan bir disiplin suçudur. Bu çerçevede CTP yetkili organlarının bu suçu işleyen parti üyeleri ile ilgili olarak gerekli disiplin işlemlerini ‘kesin ihraç’ talebi ile başlattığını kamuoyunun bilgisine getiririz."

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