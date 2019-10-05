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CTP 27. Olağan Kurultayı yarın

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CTP 27. Olağan Kurultayı yarın
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27. Olağan Kurultayı yarın toplanıyor.

Kurultay, saat 09.30’da Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak.

“Yarına yürüyoruz, gülümse” ana temasıyla düzenlenecek 27. Olağan Kurultay’da 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

CTP Kurultayı’nda genel başkanlığa tek aday, halen bu görevi sürdüren Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman oldu. Yarınki kurultayda ayrıca 126 kişinin başvurduğu Parti Meclisi’nin 75 üyesi seçimle belirlenecek.

Kurultay, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın konuşmasıyla başlayacak. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak. Tüzük değişiklik önerilerinin sunulması ve onaylanmasının ardından Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yapacak.

Parti Meclisi üyeliğine aday olan 126 kişinin kısa özgeçmişleri okunarak sahneye davet edilecek. Elektronik ortamda yapılacak oylamanın ardından kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak. Kurultayın televizyonlardan canlı yayınlanacağı ve basın için ayrılan masada internet imkanı sağlanacağı da kaydedildi.

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