CTP, 10 bölgede adaylarını belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, dün akşamki toplantısında, 2018 Yerel Seçimlerine katılmak üzere belediye başkanlığı için başvuran bazı isimleri onayladı.
14 bölgede adaylık başvurusu alan parti, 10 bölgede adaylarını netleştirirken; Yeniboğaziçi’nde bu akşam yapılacak ön seçimle, Gazimağusa, Değirmenlik ve Mehmetçik’te ise parti tüzüğüne uygun olarak yapılacak çalışmalar ile gerekli olması durumunda yapılacak ön seçimle adaylar netleşecek.
Onaylanan isimler şöyle:
Gönyeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Benli
Alayköy Belediye Başkan Adayı Hulisi Manisoy
Akıncılar Belediye Başkan Adayı Hasan Barbaros
Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş
Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar
Akdoğan Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif
Dikmen Belediye Başkan Adayı Yüksel Çelebi
Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Osman Bican
Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya
Dipkarpaz Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun
Öte yandan Lefkoşa’nın mevcut belediye başkanı Mehmet Harmancı ileriki dönem için aday olacak. Harmancı’nın çok büyük bir değişiklik olmaması durumunda ittifak adayı olacağı konuşuluyor. Ulusal Birlik Partisi’nde ise Hasan Sertoğlu seçimin startını verdi.