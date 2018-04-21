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CTP, 10 bölgede adaylarını belirledi

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Yerel seçimler için 14 bölgede adaylık başvurusu alan CTP, 10 bölgede adaylarını netleştirdi

CTP, 10 bölgede adaylarını belirledi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, dün akşamki toplantısında, 2018 Yerel Seçimlerine katılmak üzere belediye başkanlığı için başvuran bazı isimleri onayladı.
14 bölgede adaylık başvurusu alan parti, 10 bölgede adaylarını netleştirirken; Yeniboğaziçi’nde bu akşam yapılacak ön seçimle, Gazimağusa, Değirmenlik ve Mehmetçik’te ise parti tüzüğüne uygun olarak yapılacak çalışmalar ile gerekli olması durumunda yapılacak ön seçimle adaylar netleşecek. 
Onaylanan isimler şöyle:


Gönyeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Benli

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Alayköy Belediye Başkan Adayı Hulisi Manisoy

AlaykÃ¶y Belediye BaÅkan AdayÄ± Hulisi Manisoy ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Akıncılar Belediye Başkan Adayı Hasan Barbaros

AkÄ±ncÄ±lar Belediye BaÅkan AdayÄ± Hasan Barbaros ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş

GeÃ§itkale Belediye BaÅkan AdayÄ± Hasan ÃztaÅ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar

SerdarlÄ± Belediye BaÅkan AdayÄ± Salih Bayraktar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Akdoğan Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif

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Dikmen Belediye Başkan Adayı Yüksel Çelebi

Dikmen Belediye BaÅkan AdayÄ± YÃ¼ksel Ãelebi ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Osman Bican

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Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya

Lefke Belediye BaÅkan AdayÄ± Aziz Kaya ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Dipkarpaz Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun

Dipkarpaz Belediye BaÅkan AdayÄ± Suphi CoÅkun ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Öte yandan Lefkoşa’nın mevcut belediye başkanı Mehmet Harmancı ileriki dönem için aday olacak. Harmancı’nın çok büyük bir değişiklik olmaması durumunda ittifak adayı olacağı konuşuluyor. Ulusal Birlik Partisi’nde ise Hasan Sertoğlu seçimin startını verdi.

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