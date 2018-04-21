CTP, 10 bölgede adaylarını belirledi

Yerel seçimler için 14 bölgede adaylık başvurusu alan CTP, 10 bölgede adaylarını netleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, dün akşamki toplantısında, 2018 Yerel Seçimlerine katılmak üzere belediye başkanlığı için başvuran bazı isimleri onayladı.

14 bölgede adaylık başvurusu alan parti, 10 bölgede adaylarını netleştirirken; Yeniboğaziçi’nde bu akşam yapılacak ön seçimle, Gazimağusa, Değirmenlik ve Mehmetçik’te ise parti tüzüğüne uygun olarak yapılacak çalışmalar ile gerekli olması durumunda yapılacak ön seçimle adaylar netleşecek.

Onaylanan isimler şöyle:



Gönyeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Benli

Alayköy Belediye Başkan Adayı Hulisi Manisoy

Akıncılar Belediye Başkan Adayı Hasan Barbaros

Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş

Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar

Akdoğan Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif

Dikmen Belediye Başkan Adayı Yüksel Çelebi

Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Osman Bican

Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya

Dipkarpaz Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun

Öte yandan Lefkoşa’nın mevcut belediye başkanı Mehmet Harmancı ileriki dönem için aday olacak. Harmancı’nın çok büyük bir değişiklik olmaması durumunda ittifak adayı olacağı konuşuluyor. Ulusal Birlik Partisi’nde ise Hasan Sertoğlu seçimin startını verdi.