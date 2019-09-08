 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Çatalköy rengarenk
Çatalköy rengarenk
1 0
Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı
Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı
38 0
 
Süper Kupaya, Kartal pençesi
Süper Kupaya, Kartal pençesi
55 0
18 0
Yeni Juke daha dinamik
Yeni Juke daha dinamik
11 0
Luricinalı Anı Kupası, Düzkaya'nın
Luricinalı Anı Kupası, Düzkaya'nın
297 0
42 0
banner82

“Çok olumlu bir yolda olunduğunu gördük”

banner27

“Çok olumlu bir yolda olunduğunu gördük”
banner267

Cumhurbaşkanlığındaki toplantı sonrası açıklama yapan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 9 Ağustos tarihinde bir araya gelen liderlerin görüşmesinden bir mutabakat çıktığının bilindiğini söyledi. Özyiğit, ortak spor komitesinin kurulması, güven artırıcı önlemler ve Lute’un Kıbrıs’a gelerek referans şartlarını olgunlaşma yönünde temaslar yapmasının değerlendirildiğini kaydetti.

Lute’un bir hafta süreyle her iki liderle mekik diplomasisinde bulunarak, önceki akşam da liderler onuruna resepsiyon vererek adadan ayrıldığını dile getiren Özyiğit, yapılan açıklamalar ve verilen bilgilerin de gösterdiği gibi çok önemli mesafelerin kat edildiğini söyledi.

Referans şartlarıyla ilgili net bir mutabakatın gerçekleşmediğinin görüldüğünü, tarafların kendi pozisyonlarıyla ilgili ısrarcı olduklarını dile getiren Özyiğit, Kıbrıs Türk toplum lideri olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve çok olumlu bir yolda olunduğunu gördüklerini kaydetti.

Öztiğit, bir an önce çerçevenin ve referans şartlarının netleşmesi gerektiğinin altını çizdiklerini söyleyerek, ileriki süreçte daha da netlik kazanılacağını ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortaya koyduğu çabalara destek verdiklerini belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.